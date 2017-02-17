GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 20:17

Viranşehir'de şiddetli patlama, yaralılar var

Viranşehir'de lojmanlar bölgesinde şiddetli patlama, hakim ve savcıların kaldığı lojmanlar bölgesindeki patlamada yaralılar var. Bölgeye çok sayıda cankurtaran sevkedildi.

Viranşehir'de şiddetli patlama, yaralılar var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Viranşehir'de şiddetli patlama, yaralılar var

Viranşehir'de daha çok hakim ve savcıların oturduğu lojmanların yakınında meydana gelen şiddetli patlamada yaralananların olduğu açıklandı.

Son Dakika Haberleri, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yenişehir Mahallesi'ndeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında, bugün saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada yaralıların olduğu belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  



 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
ViranşehirSon Dakika Haberleri
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fıstıkçı Beşir sonunda yakalandı; 300 ton fıstıkla kaybolmuştu Fıstıkçı Beşir sonunda yakalandı; 300 ton fıstıkla...
Muğla Milas'ta kedi köpek katliamı Muğla Milas'ta kedi köpek katliamı
Nehire düşen genç kadını son anda kurtardı Nehire düşen genç kadını son anda kurtardı
Motorsikler yarış atına çarptı, 1 ölü var Motorsikler yarış atına çarptı, 1 ölü var
Kız yurdunda dehşet: Banu Kuru'yu pencereden atmışlar Kız yurdunda dehşet: Banu Kuru'yu pencereden...
İstanbul'da 7 şiddetinden büyük deprem bekleniyor İstanbul'da 7 şiddetinden büyük deprem bekleniyor
Yukarı Çık

Fıstıkçı Beşir sonunda yakalandı; 300 ton...
Üreticinin kendisine emanet ettiği 300 ton fıstıkla ortadan kaybolan ve yörede Fıstıkçı Beşir olarak...

Haberi Oku