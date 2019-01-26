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Volfram hırsızlarına operasyon; 2 milyon liralık maden çalmışlar

İstanbul Tuzla’da bir iş yerinden çalınan yüklü miktardaki toz kimyasal maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslar polisin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Volfram hırsızlarına operasyon; 2 milyon liralık maden çalmışlar

İstanbul Tuzla’da bir iş yerinden çalınan yüklü miktardaki toz kimyasal maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslar polisin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:21
Volfram hırsızlarına operasyon; 2 milyon liralık maden çalmışlar

Volfram hırsızlarına operasyon; 2 milyon liralık maden çalmışlar


Bir işyerinden çalınan yüklü miktardaki toz kimyasal maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslar polisin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Polisi görünce evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu etkisiz hale getirildi. Ele geçirilen 'Volfram Madeni'nin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi...


İstanbul Tuzla’da bir iş yerinden çalınan yüklü miktardaki toz kimyasal maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslar polisin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Polisi görünce evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu etkisiz hale getirildi. Ele geçirilen 'Volfram Madeni'nin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

PİYASAYA SÜRMEYE ÇALIŞTI

Tuzla’daki bir iş yerinden yüklü miktarda toz kimyasal maddenin çalınması olayıyla ilgili Tuzla Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda şok bilgilere ulaşıldı. 8 Ocak günü yaşanan olayın ardından başlatılan çalışmalarda ifadesi alınan iş yeri sahibi İsrail İ., çalınan kimyasal toz ham maddeyi piyasaya sürmeye çalışan zanlıya ait telefon numarasını polis ekiplerine verdi.

LİSEDEN AYRILMIŞ

Şüphelinin açık kimliğinin tespiti ve yakalanması için alıcı gibi davranan polis ekipleri, şüpheliye ait telefonu aradı. Pendik Kurtköy’de yaşadığı belirlenen telefon numarasının sahibi F.Y., polise toz maddenin satışıyla ağabeyinin ilgilendiğini söyledi. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekip, sosyal medya ve saha çalışması sonucunda şüphelinin lise öğrencisi 2003 doğumlu F.Y. olduğunu tespit etti. Ayrıca F.Y.'nin bir süre önce okuduğu liseden ayrıldığı belirlendi. Şahsın adresine giden ekipler, şüpheliyi ikametinde yakaladı.

SUÇ VE ARAMA KAYDI ÇIKTI

Şüpheli, kendisine çalıntı malzemeler sorulduğunda, mahalleden tanıdığı E.Ü isimli zanlının bahse konu çalıntı malzemelerin fotoğraflarını kendi telefonuyla çekip başka bir şahsa gönderdiğini ifade etti. Adı geçen E.Ü.'nün tespiti için polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydının yanı sıra, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arama kararı olduğu tespit edildi.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Bunun üzerine polis ekipleri E.Ü.'nün yakalanması ve değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan söz konusu çalıntı kimyasal maddenin ele geçirilmesi için şahsın Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki adresine operasyon düzenledi. Bu sırada zanlı E.Ü., evin arka penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri zanlıyı kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi.

11 ADET BİDON BULUNDU

Şahsın adresinde yapılan aramada ise ikametin kömürlük bölümünde 11 adet farklı ebatlarda plastik bidonlar içerisinde söz konusu çalıntı 'Volfram Madeni' halinde malzemeler ele geçirilerek polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan E.Ü., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Çalınan madenin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.


 

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