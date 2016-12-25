Whatsap'ta fuhuş hattı kurmuşlar

POLİS WHATSAPP HATTINI TAKİBE ALDI

Akıllı telefonların vazgeçilmez programıüzerinden kadın pazarlayan çete üyeleri yakalandı.Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişinin anlık mesajlaşma programı Whatsapp'tan fotoğrafını gösterdikleri kadınlar ile müşterilerine fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eyüp Ö., Aytekin B., Hasan S. ve Suriye uyruklu Yıldız K.'nin "fuhşa aracılık, yer temin ve fuhşa teşvik ettiği" bilgisine ulaştı.Bu bilgi doğrultusunda savcılıktan zanlıları takip için izin alan polis, zanlıların bir telefon numarası üzerinden müşterilerle görüştüğü belirlendi. Polis, müşteri kimliğinde belirlenen telefon numarasını arayıp kadın talebinde bulundu. Telefondaki şahıs, kadın isteyen polise ellerinde çok kadın olduğunu, fiyatların da kadınlara göre değiştiğini söyleyerek, "Whatsapp'tan kadınların fotoğrafını atayım siz beğenin, ona göre haberleşelim" dedi. Görüşmeden sonra müşteri kimliğindeki polisin telefonuna Whatsapp'tan çok sayıda kadının cinsel içerikli fotoğrafları geldi. Polis, kadınlardan birini seçtikten sonra verilen adrese gitti.Polis, gittiği adreste 300 lira para ödediği şahsı suçüstü yakaladı. Polis, zanlı ile mağdur kadını emniyete getirerek sorguya aldı. Polis, diğer 1'i kadın 3 zanlıyı da yakalayarak emniyete getirdi. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Ancak polis müşteri kimliğinde Hasan S.'yi aradığında Hasan S.'nin de Yıldız K.'yi aradığı, Yıldız K.'nın Eyüp Ö.'yü aradığı, Eyüp Ö.'nün ise resmi nikahlı eşi Meltem Ö.'yü fuhuş yapması için polise getirdiği, ayrıca Aytekin B.'nin Suriye uyruklu Yıldız K.'ye fuhuş yaptırdığı, Suriyeli kadının da iki kadına zaman zaman fuhuş yaptırdığını tespit etti. Zanlıların fuhşu da otoyola çıkarak ya da otel odalarında yaptığı belirlendi.İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 4 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hasan S. ile Aytekin B. tutuklanırken, Yıldız K. ev hapsi, Eyüp Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.