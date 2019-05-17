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Yağmacılar 10 kişiyle dehşet saçtı

Merada otlanan koyunları çalmak için çete halinde gelen 10 kişi, çobanlara ve koyun sahiplerine silah ve sopalarla saldırdı. Hırsızlardan 3'ü yakalandı..

Yağmacılar 10 kişiyle dehşet saçtı

Merada otlanan koyunları çalmak için çete halinde gelen 10 kişi, çobanlara ve koyun sahiplerine silah ve sopalarla saldırdı. Hırsızlardan 3'ü yakalandı..

17 Mayıs 2019 Cuma 18:44
Yağmacılar 10 kişiyle dehşet saçtı

Yağmacılar 10 kişiyle dehşet saçtı


Hırsızlığın yüzsüzlük derecesine ulaştığı Karaman Kazımkarabekir Sinci Köyü'nde yaşananlar tüyler ürpertecek cinsten. Merada otlayan koyunları sahiplerinin ve çobanların gözü önünden çalmaya gelen 10 kişilik çete, ellerinde silah ve sopalarlar kan döktü. Akıllara durgunluk verer olay, dün akşam saatlerinde Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü yakınlarında meydana geldi. Çoban Mevlüt Aslan (46),arazide koyunları otlattığı sırada bir kamyon yaklaştı. Durumdan tedirgin olan Aslan, cep telefonuyla koyunların sahibi Memiş Elçiçeği ve kardeşi Selman Elçiçeği'ni arayıp yardım istedi. 

Kamyondan inen yaklaşık 10 kişi, Aslan'ı etkisiz hale getirip, koyunları çalmak istedi. Aslan, koyun hırsızlarına direnirken bu sırada olay yerine Memiş Elçiçeği ve Selman Elçiçeği geldi. Koyunların sahipleri ve hırsızlar arasında kavga çıktı.

Taş ve sopalarında kullandığı kavgada çoban Aslan, Elçiçeği kardeşler ve koyunları çalmaya çalışan 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan başına darbe alan Selman Elçiçeği'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, koyunları çalmak isterken yaralanan 5 kişinin de tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
KaramanKazımkarabekirSinci Köyü
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