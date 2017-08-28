Yalova'da fuhuş operasoynu; 73 gözaltı var

Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 3 ayrı eğlence merkezine düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 26’sı yabancı uyruklu 31 kadın, iş yerlerinde müşteri olarak bulunan 28 erkek ile ‘fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek’ suçlarından 14 olmak üzere toplam 73 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan hayat kadınları 'Biz Yalova'ya aşık olduk, doğal güzelliğini görmeye gelmiştik' diyerek kendilerini savundu...

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu üç ayrı işyerinde erkeklere yabancı uyruklu kadınların pazarlandıkları ve bu kadınların taksilerle düzenli olarak getirilip götürüldükleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yalova’da 6 ayrı ev ve 3 ayrı işyerine operasyon gerçekleştirdi.

Eş zamanlı yapılan operasyonla fuhuş yaptıkları ileri sürülen 26’sı yabancı uyruklu 31 kadın, iş yerlerinde müşteri olarak bulunan 28 erkek ile ‘fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek’ suçlarından 14 olmak üzere toplam 73 kişi gözaltına alındı.

İşyerlerinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 172 gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirilmdi. Ayrıca fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 885 TL ile 3 bin 405 dolar'a el konuldu. 73 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne çıkartıldı.