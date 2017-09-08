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Yangın söndürmeye gelen itfaiye erlerine saldırı

Çerkezköy'de bir markette çıkan yangını söndürmeye gelen itfaiye erleri, markette bulunan çalışanların saldırısına uğradı.

Yangın söndürmeye gelen itfaiye erlerine saldırı

Çerkezköy'de bir markette çıkan yangını söndürmeye gelen itfaiye erleri, markette bulunan çalışanların saldırısına uğradı.

08 Eylül 2017 Cuma 08:39
Yangın söndürmeye gelen itfaiye erlerine saldırı

Yangın söndürmeye gelen itfaiye erlerine saldırı


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir markette henüz daha belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada marketin sahipleri İtfaiye erlerine fiziki saldırıda bulundu.


Bu gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili edinilen bilgiye göre, Makasçı sokak üzerinde bulunan bir markette yangın çıktı. Burada çıkan yangını ilk olarak market sahibi fark edince hemen İtfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.


Market sahibinin yakınları da olayı öğrenir öğrenmez alevler içinde yanan markete geldi. İtfaiye ekiplerinin gerekli müdahaleleri geç yaptıklarını iddia eden marketin sahibi ve yakınları itfaiye erlerine saldırdı.

Polis, olayın daha fazla müsaade etmezken tarafları ayırdı.


İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını tamamlanmasının ardından yangının neden dolayı çıktığı ile ilgili araştırma başlatıldı.

Öte yandan market ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme: 08.09.2017 08:51
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