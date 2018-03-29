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Yasak aşk dedikodusu; Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı

Gelini hakkında yasak aşk dedikoduları çıkan kayınpeder Ramazan Üstün, elinde pompalı tüfekle adeta dehşet saçtı, kuzeni Nihat Ç.'yi vurarak öldürdü.

Yasak aşk dedikodusu; Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı

Gelini hakkında yasak aşk dedikoduları çıkan kayınpeder Ramazan Üstün, elinde pompalı tüfekle adeta dehşet saçtı, kuzeni Nihat Ç.'yi vurarak öldürdü.

29 Mart 2018 Perşembe 00:28
Yasak aşk dedikodusu; Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı

Yasak aşk dedikodusu; Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı


Gelini hakkında yasak aşk dedikodularına inanan kayınpeder Ramazan Üstün elini kana buladı. Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde Ramazan Üstün (60), gelini ile ilişkisi olduğunden şüphelendiği Muharrem Ç. (45) ve kuzeni Nihat Ç.'yi (47) pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Ağır yaralanan Nihat Ç. hayatını kaybetti...


Olay, saat 20.00 sıralarında Ovapınar Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Ramazan Üstün, iki çocuk annesi olan gelini S.Ü.'nün (35) Muharrem Ç. ile ilişkisi olduğunu yönünde söylentiler üzerine sokakta Muharrem Ç. ve kuzeni Nihat Ç.'nin önünü kesti.

Edinilen bilgilere göre; kayınpeder Üstün, elindeki pompalı tüfekle iki el ateş açtı. Muharrem Ç.ve Nihat Ç. tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Vurulmasına rağmen Muharrem Ç., kaçarak yaralı halde Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Muharrem ve Nihat Ç'yi ambulanslarla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan Nihat Ç.yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem Ç.ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan Ramazan Üstün'ü yakalamak için çalışma başlattı.
 

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