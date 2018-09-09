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Yatta üvey kardeşler borç yüzünden kan döktü

İstanbul Boğazı'nda üvey kardeşler arasındaki alacak - verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Yatta üvey kardeşler borç yüzünden kan döktü

İstanbul Boğazı'nda üvey kardeşler arasındaki alacak - verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

09 Eylül 2018 Pazar 15:21
Yatta üvey kardeşler borç yüzünden kan döktü

Yatta üvey kardeşler borç yüzünden kan döktü

İstanbul Beykoz açıklarında lüks bir yatın içinde üvey kardeşler arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Cinayet ihbarı ise anneden geldi. Katil zanlısı genç gözaltında, sorgusu sürüyor.

Beykoz açıklarında üvey kardeş olduğu iddia edilen 2 kişi arasında kiraladıkları yatta alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavga sonucu kardeşlerden biri, diğerini silahla kafasına sıkarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay dün saat 11.00 sıralarında Beykoz açıklarında meydana geldi. İddiaya göre üvey kardeş oldukları öğrenilen Yusuf D. ve Selçuk N., yat kiralayarak denize açıldı. İkili Beykoz açıklarına geldiği esnasında gece yatı demirleterek sohbet etmeye başladı. Ancak bir süre sonra ikili arasında başlayan tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Alacak-verecek meselesinden ötürü kavga etmeye başlayan ikiliden Selçuk N., Yusuf D.’yi silahını başına dayayarak ateş etti. Ardından da tabancayı denize attı. Olay sonucunda üvey kardeş Yusuf D. hayatını kaybetti. Olayın ardından Selçuk N. durumu annesine anlattı. Annesi de durumu polis ekiplerine bildirdi.

KIYIYA GİTMEMEK İÇİN KAPTANI TEHDİT ETMİŞ

O esnada olaydan dolayı kaptan ise kıyıya dönmek istedi. Ancak Selçuk ile kaptan arasında kavga çıktı. Ekiplerin harekete geçmesinin ardından deniz polisinin de girişimleri sonucu yat Beşiktaş Bebek kıyısına geldi. Selçuk N., kıyıda yatı bekleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Yat kaptanı M.C.’de ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Zanlı Selçuk N.’yi bota alan polis ekipleri, zanlı tarafından tabancanın atılan yerinde arama yaptı. Ancak silaha rastlanılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin 4 saatlik incelemeleri sonucunda cenaze, araca koyularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


 

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