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Yayalara yol vermeyen sürücü bıçaklanarak öldürüldü

Trafikte yol verme tartışması kavgaya döndü, bir sürücü yayalar tarafından bıçaklanarak öldürdü. Zanlılar yakalandı.

Yayalara yol vermeyen sürücü bıçaklanarak öldürüldü

Trafikte yol verme tartışması kavgaya döndü, bir sürücü yayalar tarafından bıçaklanarak öldürdü. Zanlılar yakalandı.

17 Mayıs 2019 Cuma 18:18
Yayalara yol vermeyen sürücü bıçaklanarak öldürüldü

Yayalara yol vermeyen sürücü bıçaklanarak öldürüldü


İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin her yerinde 'Yaya önceliği' kampanyaları düzenlerken, kuralları hiçe sayan sürücülere tepkiler şiddete yöneldi. Antalya'da Hüseyin Zeki Yıldırım, yayalarla girdiği tartışma sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, Hüseyin Zeki Yıldırım bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan 3 genç jandarma ekiplerince yakalandı...


Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, Hüseyin Zeki Yıldırım (28) bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Y.K. (19), F.G. (20) ve M.P. (19),jandarma ekiplerince yakalandı.

Kızılot Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında 07 HMB 32 plakalı otomobiliyle alışveriş yapmak için bir markete gelen Hüseyin Zeki Yıldırım, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Y.K., F.G. ve M.P. ile yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Hüseyin Zeki Yıldırım vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 4 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Saldırgan yayalar Y.K., F.G. ve M.P. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hüseyin Zeki Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri şüphelilerin Çenger Mevkii'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalıştığını, Kızılot Mahallesi'nde oturduklarını belirledi. Jandarma ekipleri olaydan 2 saat sonra şüphelileri kaçma hazırlığı yaparken evlerinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada cinayette kullanılan bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


 

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ManavgatTrafikYayaYaya önceliğiAntalya
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