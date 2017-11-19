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Yeğenine tecavüz eden imamdan akıllara zarar savunma

Erzurum'da ablasının 23 yaşındaki kızına tecavüz ederek hamile bırakan imam kendini savunurken mahkeme heyeti bile hayrete düştü.

Yeğenine tecavüz eden imamdan akıllara zarar savunma

Erzurum'da ablasının 23 yaşındaki kızına tecavüz ederek hamile bırakan imam kendini savunurken mahkeme heyeti bile hayrete düştü.

19 Kasım 2017 Pazar 11:54
Yeğenine tecavüz eden imamdan akıllara zarar savunma


Ablasının kızına tecavüz ederek hamile bırakan imam, kendini savunurken "Asıl yiğenim bana tecavüz etti, uyurken isteğim dışında ilişki kurmuş, ben ondan şikayetçiyim" sözlerine mahkeme inanmadı.

Erzurum'da, ablasının 23 yaşındaki kızına tecavüz ederek hamile bırakan, dünyaya getirdiği çocuğun babası olduğu DNA raporu ile belirlenen Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli imam, 2 çocuk babası 41 yaşındaki A.İ. tutuklandı. A.İ. "Uyurken odama girmiş. rızam dışında ilişkiye girmiş. Asıl ben ondan şikayetçiyim" dedi.

Erzurum'da bir genç kadın, geçen 31 Temmuz'da Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek imam dayısı A.İ.'nin kendisine 2016 yılında tecavüz ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Dayısının tecavüzü ile hamile kaldığını anlatan kimliği açıklanmayan kadın, tehditler nedeniyle bunu kimseye anlatamadığını söyledi. 9 Mayıs 2017'de başka bir şehirde özel bir hastanede doğum yaptığını belirten kadın şikayet dilekçesinde şunları anlattı:

"Dayım ile anneannemin yaşadığı köye gittik. Akşam saatlerinde köyde hasta olan birini ziyaret için anneannem, annem, dayım, yengem ve 3 çocuğu evden ayrıldı. Ben tek kaldım. Yarım saat sonra dayım eve geldi. Televizyon izlerken odaya gelen dayım battaniyeyi yüzüme kapatarak tecavüz etti. 'Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın' deyip çıktı. O an korktuğum için kimseye birşey diyemedim. Malazgirt'ten sürekli Erzurum'a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemen konusunda tehditlerine devam etti. Hareketlerim ve duygusal durumum nedeniyle ailem sebebini sormaya başladı. Dayanamayıp anneme ve ablama anlattım. Hastaneye gittik ve 6 aylık hamile olduğumu öğrendim. Yasal süreyi geçirdiğimiz için kürtaj olamadım. Mayıs ayında doğum yaptım ve bebeği Sevgi Evleri Çocuk Yurdu'na bıraktım. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

İMAM DAYI BEBEĞİN YÜZDE 99.99 BABASI ÇIKTI

Hakkında şikayet olduğunu öğrenen dayı A.İ., Malazgirt Müftülüğü'ne dilekçe vererek görevinden istifa etti. Telefonlarını kapatan tecavüzcü imam ortadan kayboldu. A.İ.'nin Malazgirt'teki kurum amirinin bilgisine başvuran polisler, İlçe Müftüsü'nün duyumunu tutanak altına aldı. A.İ.'nin Malazgirt'ten ayrılırken "Erzurum'a gidip, tüm herkesi öldüreceğim" dediği iddia edildi.

Otomobiliyle kaçan A.İ. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ'da yakalanarak Erzurum'a getirilen A.İ., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.İ., yeğeni ve evlatlık verilen erkek bebekten alınan kan örnekleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'na gönderildi. Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığın'da yapılan DNA incelemesinde bebeğin yüzde 99.99 A.İ.'nin oğlu olduğu tespit edildi.

'ASIL O BANA TECAVÜZ ETTİ'

Ablasının kendisini şikayet ettiğini öğrenince Diyanet İşleri'ndeki görevinden kurumunun zarar görmemesi için istifa ederek ayrıldığını söyleyen A.İ., yeğeninin iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Yeğeni ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia eden A.İ. kendini şöyle savundu:
"Anneme ait köye tek başıma gittim. Eşim yanımda değildi. Akşam saatlerinde uyumak için odalardan birine gittim. Uyurken kendisi odama girmiş. Ben farkında olmadan pantolonumu sıyırarak rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş. Uykulu olduğum için olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Amacım, kaçmak değildi. Çok kızgın olduğumdan kimseyle görüşmemek içim telefonumu kapattım. Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendisi kaldığım odaya gelerek rızam dışında benimle cinsel ilişkiye girmiştir. Asıl ben ondan şikayetçiyim."

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