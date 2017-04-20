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20 Nisan 2017 Perşembe 11:52

Yenge cinayeti

Cezaevi’nde olan ağabeyisinin eşini arkadaşi ile ilişkisi olan arkadaşını av tüfeği ile öldürdü

Yenge cinayeti
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Yenge cinayeti
    Cezaevi’nde olan ağabeyisinin eşini arkadaşi ile ilişkisi olan arkadaşını av tüfeği ile öldürdü.Olay, Yenimescit Mahallesi Karanlık Dere mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. 
   İddiaya göre O.B., cezaevinde olan ağabeyinin eşiyle gönül ilişkisi kuran arkadaşı Ali Demir’i konuşmak için Karanlık Dere mevkisindeki ormanlık alana çağırdı. Ali Demir, 17 SL 714 plakalı hafif ticari aracıyla ormanlık alana giderek O.B.’yi beklemeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen O.B., yanında getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle araçta bekleyen Ali Demir’i başına 5 el ateş ederek öldürdü. Ardından da olayda kullandığı av tüfeğiyle Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.
   O.B.’nin cinayeti itiraf etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ali Demir’in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şüpheli O.B.’nin, pazarlamacılık yapan Ali Demir ile daha önce birlikte çalıştıkları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Av TüfeğiYenge Cinayeti
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