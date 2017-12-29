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Yeraltı dünyasında kanlı hesaplaşma: Adem Çakıcı'ya saldırı

Alaattin Çakıcı'ının yeğeni Adem Çakıcı, İstanbul'da bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

Yeraltı dünyasında kanlı hesaplaşma: Adem Çakıcı'ya saldırı

Alaattin Çakıcı'ının yeğeni Adem Çakıcı, İstanbul'da bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

29 Aralık 2017 Cuma 23:39
Yeraltı dünyasında kanlı hesaplaşma: Adem Çakıcı'ya saldırı

Yeraltı dünyasında kanlı hesaplaşma: Adem Çakıcı'ya saldırı


Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, İstanbul Kadıköy'de bir otelde silahlı saldırıya uğradı.

Çakıcı (32), İstanbul'da bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre olay, Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir kişiyle restoranda oturan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şüpheliler, saldırının ardından otelden çıkarak gri renkli bir otomobile binerek kaçtı. Otel görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Adem Çakıcı'yı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Adem Çakıcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürüyor.

Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otel ve restoranında delil araştırması yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerine ulaşmaya çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
Adem Çakıcı
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