Yılandan korkan genç kız bayılınca hayatını kaybetti

Aydın'da 19 yaşındaki Güler Akbulut, bahçesinde koyun otlatırken yılan görünce korkup bayıldı. Hastaneye kaldırılan Akbulut, hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Ovaeymir Mutluca Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen olayda, evinin önünde koyun otlatan Güler Akbulut, otların arasından çıkan 2 metre büyüklüğündeki yılanı görünce korkudan bayıldı.
Ailesi, Akbulut'u otomobille Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Güler Akbulut bu sabah yaşamını yitirdi. Akbulut'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.