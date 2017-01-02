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02 Ocak 2017 Pazartesi 05:27

Yılbaşında öldü; Meltem Yapıcı uyuşturucu kurbanı

İzmir'in Buca İlçesi'nde, yılbaşını birlikte geçirdiği arkadaşının evinde iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan 24 yaşındaki Meltem Yapıcı yaşamını yitirdi.

Yılbaşında öldü; Meltem Yapıcı uyuşturucu kurbanı
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Yılbaşında öldü; Meltem Yapıcı uyuşturucu kurbanı



Olay, akşam saatlerinde Göksü Mahallesi 679/36 Sokak'ta meydana geldi. Meltem Yapıcı iddiaya göre yılbaşını kutlamak için arkadaşı Mustafa Ö'nün evine gitti. Gece uyuşturucu kullanan Yapıcı bir süre sonra kendinden geçerek uyuya kaldı. Arkadaşının uyuduğunu zanneden Mustafa Ö., ise akşam saatlerinde Yapıcı'yı uyandırmak istedi. Yapıcı'nın hareketsiz durmasından şüphelenen Mustafa Ö., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının öldüğü belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede uyuşturucu maddeyi kolundan şırıngayla enjekte ettiği belirlenen Meltem Yapıcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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