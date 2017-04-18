Osmaniye yakınlarında meydana gelen korkunç kazada 1 kişi feci şekilde can verdi. Yola fırlayan sahipsiz atın kopan kafası, otomobil sürücüsünün ölümüne neden oldu.

Yola fırlayan atın kafası koptu, sürücüyü öldürdü

Görünmez kaza Osmaniye Kadirli Otoyolu'nda meydana geldi. Gaziantep'te otomobilin bir ata çarpması sonucu yaşanan kazada, atın koparak otomobilin camından içeri giren kafası sürücünün ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralı sürücü 1 ay sonra yaşamını yitirdi

Tekirdağ’dan 2 oğluyla birlikte eşinin memleketi Gaziantep’e doğru yola çıkan 36 yaşındakiidaresindeki otomobil, Osmaniye-Kadirli otobanında aniden yola çıkan başı boş bir ata çarptı.Gazete Habertürk'ün haberine göre atın çarpmanın etkisiyle kopan kafası, sürücü Çelik’in üzerine düştü. İlginç kazada ağır yaralanan sürücü Çelik, Gaziantep’teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Çelik’in kazada yaralanan 2 çocuğu ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İbrahim Çelik’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Babasını feci kazada kaybedenile annesi, gözyaşlarını tutamadı.