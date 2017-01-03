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03 Ocak 2017 Salı 00:04

Yolcu otobüsü mola sırasında alev aldı

Çanakkale Antalya seferine çıkan yolcu otobüsü Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde verdiği molada, bir anda yanmaya başladı.

Yolcu otobüsü mola sırasında alev aldı
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Yolcu otobüsü mola sırasında alev aldı


Çanakkale-Antalya seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde verdiği molada, bir anda yanmaya başladı. Olayda yolcular yaralanmazken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’ye bağlı Çan ilçesinden Antalya’ya gitmekte olan 16 KF 292 plakalı özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Burdur’da 8 yolcusu ile mola verdi. Yolcuların inmesinin ardından, bilinmeyen bir nedenle yolcu otobüsün soldaki arka tekeri bir anda alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar ve otobüs firmasının personeli su ile söndürmeye çalıştı fakat alevler büyüdü. Otobüsün patlama riski olması nedeniyle Burdur Polisi güvenlik çemberi oluştururken, Burdur İtfaiyesi de yangına müdahale etti. İtfaiyenin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, yolcu otobüsünün arka tekerinde çıkan yangının fren balatasının fazla ısınmasından dolayı çıkmış olabileceği iddia edildi. Öte yandan, yolcu otobüsünün mola verdiği esnada alev alması ve yolcuların yara almaması yürekleri ferahlattı.

 
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