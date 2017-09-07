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Yozgat Sivas yolunda feci kaza, 2 ölü 44 yaralı var

Yozgat Sivas karayolunda meydana gelen kazada faciadan dönüldü, yolcu otobüs şarampole devrildi. 2 ölü 44 yaralı var.

Yozgat Sivas yolunda feci kaza, 2 ölü 44 yaralı var

Yozgat Sivas karayolunda meydana gelen kazada faciadan dönüldü, yolcu otobüs şarampole devrildi. 2 ölü 44 yaralı var.

07 Eylül 2017 Perşembe 01:40
Yozgat Sivas yolunda feci kaza, 2 ölü 44 yaralı var

Yozgat Sivas yolunda feci kaza, 2 ölü 44 yaralı var

Yozgat-Sivas karayolunun Akdağmadeni ilçesinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, feci kaza saat akşam 22.50 sıralarında Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AFAF, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, araç kuyruğu oluştu.

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