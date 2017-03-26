Yüksekova'da operasyon; 22 terörist öldürüldü

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 22 OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki hava destekli operasyonda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki kez hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi. İcra edilen operasyonlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 19 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde ise 2 doçka uçaksavar silahının ele geçirildiği bildirildi.Hakkari'nin Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları bölgesinde dün başlayan hava destekli Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonunda öldürülen terörist sayısı 22 oldu. Hakkari Valiliği operasyonda dün 19 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, bugün süren operasyonda 3 PKK'lı'nın daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.