Yunanistan 8 Darbeci Askerden 1'inin Sığınma Başvurusunu Kabul Etti
Yunanistan, 8 darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti.
Yunanistan 8 Darbeci Askerden 1'inin Sığınma Başvurusunu Kabul Etti
Yunanistan, 8 darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti.
30 Aralık 2017 Cumartesi 14:44
Yunanistan 8 Darbeci Askerden 1'inin Sığınma Başvurusunu Kabul Etti
Yunanistan, 8 darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti. Asker serbest bırakıldı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerle ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.Darbeci askerleri Türkiye’ye iade etmemek için direnen Yunanistan, bu askerlerin birinin ülkeye iltica talebini kabul etti. Darbeci asker serbest bırakıldı.
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