Yunanistan 8 Darbeci Askerden 1'inin Sığınma Başvurusunu Kabul Etti

Yunanistan, 8 darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti. Asker serbest bırakıldı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerle ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.Darbeci askerleri Türkiye’ye iade etmemek için direnen Yunanistan, bu askerlerin birinin ülkeye iltica talebini kabul etti. Darbeci asker serbest bırakıldı.

Sözcü