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26 Ocak 2017 Perşembe 15:17

Yunanistan darbeci askerlerle ilgili kararını verdi.

  Yunanistan firari 8 darbeci askerin Türkiye iade edilmesini reddetti.

Yunanistan darbeci askerlerle ilgili kararını verdi.
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Yunanistan darbeci askerlerle ilgili kararını verdi.
  Yunanistan firari 8 darbeci askerin Türkiye iade edilmesini reddetti.Yunanistan yüksek mahkemesinin,kaçak dört yüzbaşı,iki binbaşı ve iki başçavuş hakkındaki kararı bugün merakla bekleniyordu.Yunansitan kaçak darbeci askerleri iade etmeme kararı aldı.Tutuklama kararı çıkardı.
   Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, “Hükümet, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına saygı duyacak” açıklaması yapmıştı. Atina Avukatlar Derneği eski başkanı Dimitris Paksinos da, “Üç savcı iade edilmemelerini önerdikten sonra iade edilmelerini isteyecek başsavcı olamaz. Hangi savcı İnsan Haklarına ilişkin Avrupa Sözleşmesi'ne karşı çıkabilir” demişti. 23 Ocak’ta açıklanması beklenen karar, işlemlerin tamamlanmasından dolayı üç günlüğüne ertelenmişti. Duruşma için Atina Yüksek Mahkemesi'ne getirilen darbeci subayların kelepçesiz olması dikkat çekti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan protesto
  Dışişleri Bakanlığı da, karara ilişkin çok sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanımızın hayatına kaseden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz' denildi.
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Anahtar Kelimeler
YunanistanDarbeci AskerlerIade
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