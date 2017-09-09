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Yüzbaşının katili terörist havadan öldürüldü

Hakkari'nin Buzul Dağları bölgesinde öldürülen 4 teröristin kimlikleri belirlendi. Havadan SİHA'larla vurulan teröristlerden biri, Yüzbaşı Murat Üçöz'ü şehit eden katil olduğu belirlendi.

Yüzbaşının katili terörist havadan öldürüldü

Hakkari'nin Buzul Dağları bölgesinde öldürülen 4 teröristin kimlikleri belirlendi. Havadan SİHA'larla vurulan teröristlerden biri, Yüzbaşı Murat Üçöz'ü şehit eden katil olduğu belirlendi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 20:34
Yüzbaşının katili terörist havadan öldürüldü

Yüzbaşının katili terörist havadan öldürüldü

Hakkari Buzul Dağları'nda devam eden operasyon sırasında silahlı insansız hava aracı ile vurulan teröristlerden birinin Yüzbaşı Murat Üçöz'ün katili olduğu belirlendi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Buzul Dağları bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun, silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının daha önceden Hakkari-Çukurca yolunda askeri konvoya roketli saldırı ve Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün şehit edilmesi olaylarının failleri olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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