Zap'a hava akını: 34 PKK'lı terörist öldürüldü

Zap'a hava akını: 34 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın üstlendiği Kuzey Irak Kandil bölgesindeki Zap kampları havadan vuruldu. İki ayrı operasyonda örgüte ait sığınak ve depolar ile hareketli unsurlar hedef alındı.TSK'dan yapılan açıklamada, "Bugün 02.42-02.59 saatleri arasında Irak kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede bir mağara girişinde tespit edilen Bölücü Terör Örgütü mensuplarından, alınan ilk görüntülere göre 11'i etkisiz hale getirilmiştir" denildi.İKİNCİ OPERASYONTürk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik hava harekatında 23 terörist etkisiz hale getirildi.