İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine karşı düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.

Zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine karşı düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.Operasyon kapsamında ekipler Esenler, Tuna Mahallesi ve Bahçelievler Zafer Mahallesinde bulunan 25 adrese eş zamanlı giriş yaptı. Tuna Mahallesinde bulunan apartman dairesine özel tim yardımıyla girildi. Özel timin ‘koçbaşı' yardımıyla kapıyı kırarak girdiği adreste yapılan aramalarda 3 şüpheli gözaltına alınırken bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.