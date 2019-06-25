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Zengin kadınları dolandıran 16 kişilik çete yakalandı

Eşlerinden boşanma aşamasındaki varlıklı kadınları 'aranızdaki sorunları çözelim' vaadiyle 3 milyon lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi.

Zengin kadınları dolandıran 16 kişilik çete yakalandı

Eşlerinden boşanma aşamasındaki varlıklı kadınları 'aranızdaki sorunları çözelim' vaadiyle 3 milyon lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi.

25 Haziran 2019 Salı 14:01
Zengin kadınları dolandıran 16 kişilik çete yakalandı

Zengin kadınları dolandıran 16 kişilik çete yakalandı


Boşanma aşamasına gelen zengin kadınları gözüne kestiren 16 kişilik çetenin 3 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasındaki zengin kadınları, eşleriyle aralarındaki sorunları çözecekleri bahanesiyle kandırıp, yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3'ü kadın 16 kişi yakalandı.

AİLELERİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ VAADİ

Kadınlara, daha önce birçok ailenin yeniden bir araya gelmesine vesile olduğunu söyleyen E.Ç., 3 milyon liradan fazla parayı, nakit veya kredi çektirerek aldı, bazı kadınlarla da şirket kurarak onları borçlandırdı. Eşleriyle araları düzelmeyen ve daha da bozulan birçok kadın, E.Ç. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak Manavgat, Antalya, Eskişehir ve Ankara'da 19 ve 20 Haziran'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına alındı. 16 şüpheli Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından 21 Haziran Cuma günü adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 'Dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan sulh ceza mahkemesine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DOLANDIRILAN KADIN FENALIK GEÇİRDİ

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında dolandırılan kadınlardan biri fenalaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Manavgat Adliyesi'ne gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü. Adı öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
BoşanmaçeteAntalyaManavgat
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