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Zeytinburnu Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde yangın

İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde yer alan eski adı Zeytinburnu Akşam Ticaret Lisesi olarak bilinen yerleşkede yer alan okul binasının deposunda yangın çıktı. 

Zeytinburnu Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde yangın

İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde yer alan eski adı Zeytinburnu Akşam Ticaret Lisesi olarak bilinen yerleşkede yer alan okul binasının deposunda yangın çıktı. 

27 Mart 2018 Salı 17:50
Zeytinburnu Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde yangın

Zeytinburnu Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde yangın


Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Anadolu Lisesi'nde ders bitimine dakikalar kala çıkan yangın okul içinde büyük paniğe neden oldu...

İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde yer alan eski adı Zeytinburnu Akşam Ticaret Lisesi olarak bilinen yerleşkede yer alan okul binasının deposunda yangın çıktı. 

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı


İstanbul Zeytinburnu'nda bir ilkokulun bodrum katındaki depoda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken çocuklar okuldan tahliye edildi. Yangını duyarak okula gelen veliler ise panik yaşadı.


Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan Fatma Süslügil İlkokulu'nun bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Okuldaki öğrenciler öğretmenlerin yardımıyla tahliye edildi.

Yangını duyarak okula gelen veliler ise panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi.

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