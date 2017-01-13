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13 Ocak 2017 Cuma 16:18

Zeytinburnu'nda bina çöktü: 1 ölü 5 yaralı var

İstanbul Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde daha önceden boşaltılan, 7 katlı eski bir bina çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken binanın yakınlarında çok sayıda sosyal tesisin bulunduğu bildiriliyor.

Zeytinburnu'nda bina çöktü: 1 ölü 5 yaralı var
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Zeytinburnu'nda bina çöktü: 1 ölü 5 yaralı var



İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katılı bina çöktü. Binanın boş olduğu öğrenilirken, yoldan geçen 1 kişi hayatını kaybetti,. 5 vatandaş yaralandı. Bina imar planında 5 katlı görünürken iki katının kaçak olarak yapıldığı iddia ediliyor.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Şuanda enkaz altında insanlar olup olmadığına dair çalışma yapılıyor. Ekiplerin çalışmaları devam ederken çevrede bulunan insanlar önlem amaçlı olay yerinden uzaklaştırıldı.

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde 2 yıl önce depreme dayanıksız raporu verildiği gerekçesiyle belediye tarafından boşaltılan 8 katlı bina çöktü. Altında ATM'ler de bulunan bina yoldan geçenlerin üzerine devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken kaldırımda yürürken enkazın altında kaldığı belirtilen 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ölen kişinin çocuk olduğu öğrenildi. Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Enkaz altında başka kişilerin de olabileceği belirtilirken arama kutarma ekipleri çalışma başlattı.

Çöken 56 daireli binaya depereme dayanıksız raporu verildiği ve 2 yıl önce belediye tarafından boşaltıldığı belirtildi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 2015'TE BOŞALTILDI"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı açıklamada, "93 yılında yaptırılmış, 97 yılında iskanı alınmış 56 daireli bir bina. Biz bu binayı çürük olduğu gerekçesiyle, kentsel dönüşüm kapsamında 2015 yılında boşaltmıştık. Boşaltılan bina mülk sahipleri anlaşamadığı için yıkılamadı. " dedi.

Vatandaşlar 1999 depreminden sonra aynı bölgede çok sayıda binanın yıkılma riski ile boşaltıldığını ancak daha sonra yeniden oturuma açıldığını iddia ediyor. Boşaltılan binalardan birinin çok ünlü bir kolej tarafından okul yapıldığını ve halen kullanıldığını söyleyen vatandaşlar "Her gün önünden geçtiğimiz bunun gibi çok sayıda bina için belediyeler tehlikeli raporu verdi, ama kimse umursamıyor" diyerek durumu özetledi.

BU FOTOĞRAF ÖNCEKİ GÜN ÇEKİLDİ

Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın çökmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı.
Zeytinburnu'nda 7 katlı bir bina büyük bir sarsıntıyla çöktü. Çevrede büyük paniğe neden olan binanın yıkılmadan önceki hali ise fotoğraf karesine yansıdı.

 
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