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13 Ocak 2017 Cuma 16:18

Zeytinburnu'nda bina çöktü: 2 ölü 17 yaralı var

Zeytinburnu'nda daha önceden boşaltılan, 7 katlı eski bir bina çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken binanın yakınlarında çok sayıda sosyal tesisin bulunduğu bildiriliyor. Enkazdan Mehmet Akbaş (60) ile Mehmet Özdener'in (5) cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Zeytinburnu'nda bina çöktü: 2 ölü 17 yaralı var
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Zeytinburnu'nda bina çöktü: 1 ölü 5 yaralı var


İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katılı bina çöktü. Binanın boş olduğu öğrenilirken, yoldan geçen 2 kişi hayatını kaybetti,. 17 vatandaş yaralandı. Bina imar planında 5 katlı görünürken iki katının kaçak olarak yapıldığı iddia ediliyor.



İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde 2 yıl önce depreme dayanıksız raporu verildiği gerekçesiyle belediye tarafından boşaltılan 8 katlı bina çöktü. Altında ATM'ler de bulunan bina yoldan geçenlerin üzerine devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken kaldırımda yürürken enkazın altında kaldığı belirtilen 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Ölen kişinin çocuk olduğu öğrenildi. Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban 17  kişinin de yaralandığını açıkladı. Enkaz altında başka kişilerin de olabileceği belirtilirken arama kutarma ekipleri çalışma başlattı.



Çöken 56 daireli binaya depereme dayanıksız raporu verildiği ve 2 yıl önce belediye tarafından boşaltıldığı belirtildi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 2015'TE BOŞALTILDI"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı açıklamada, "93 yılında yaptırılmış, 97 yılında iskanı alınmış 56 daireli bir bina. Biz bu binayı çürük olduğu gerekçesiyle, kentsel dönüşüm kapsamında 2015 yılında boşaltmıştık. Boşaltılan bina mülk sahipleri anlaşamadığı için yıkılamadı. " dedi.



Vatandaşlar 1999 depreminden sonra aynı bölgede çok sayıda binanın yıkılma riski ile boşaltıldığını ancak daha sonra yeniden oturuma açıldığını iddia ediyor. Boşaltılan binalardan birinin çok ünlü bir kolej tarafından okul yapıldığını ve halen kullanıldığını söyleyen vatandaşlar "Her gün önünden geçtiğimiz bunun gibi çok sayıda bina için belediyeler tehlikeli raporu verdi, ama kimse umursamıyor" diyerek durumu özetledi.


BU FOTOĞRAF ÖNCEKİ GÜN ÇEKİLDİ
 
Zeytinburnu'nda 7 katlı bir bina büyük bir sarsıntıyla çöktü. Çevrede büyük paniğe neden olan binanın yıkılmadan önceki hali ise fotoğraf karesine yansıdı.

Zeytinburnu'da meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti 17 kişi yaralandı.Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan ve Aralık 2015'te boşaltıldığı belirtilen 6 katlı binanın çökmesinin ardından enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Enkazdan Mehmet Akbaş (60) ile Mehmet Özdener'in (5) cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Aralarında Mehmet Özdener'in ikizi Ahmet Özdener'in de bulunduğu 17 yaralı, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Çöken 56 daireli binaya depereme dayanıksız raporu verildiği ve 2 yıl önce belediye tarafından boşaltıldığı belirtildi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 2015'TE BOŞALTILDI"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı açıklamada, "93 yılında yaptırılmış, 97 yılında iskanı alınmış 56 daireli bir bina. Biz bu binayı çürük olduğu gerekçesiyle, kentsel dönüşüm kapsamında 2015 yılında boşaltmıştık. Boşaltılan bina mülk sahipleri anlaşamadığı için yıkılamadı. " dedi.

Yaralılardan İnan Altıner, olay sırasında bankamatikten para çektiğini söyledi. Yaralılardan Ramazan toprak ise eve dönerken bina üzerine çöktüğünü söyleyerek "Ne olduğunu anlamadım bir gürültü ile bina çöktü. Kafa travması geçirdim. Çok şükür yaşıyoruz" dedi.
 
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