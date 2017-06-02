Zeytinburnu'nda cinayet; Dolu silahla şaka ölüm getirdi

TALİHSİZ GENÇ YERE YIĞILDI

İçi kurşun dolu ve ağzına mermi sürülü Silahı arkadaşına doğrultan Barış K., yanlışlıkla tetiği düşürünce, tabanca patladı, olay yerinde can veren Yiğit A.'nın yakınları sinir krizleri geçirdi.Zeytinburnu'nda Barış K., arkadaşına doğrulttuğu silahın tetiğine dokununca, 30 yaşındaki Yiğit A.'nın ölümüne sebep oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.DHA'nın haberine göre olay, Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır arkadaş olan Yiğit A. arkadaşı Barış K.'nın işyerine gitti. İki arkadaş silahlar hakkında sohbet ederken Barış K., çekmeceden bir tabanca çıkardı. Silahı arkadaşına doğrultan Barış K., yanlışlıkla tetiği düşürünce, tabanca patladı. Yaşananlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.Göğsünden vurulan Yiğit A., panik içerisinde dışarıya çıkarak yere yığıldı. Barış K. da panik içerisinde dışarıya çıkarak yerde yaralı halde yatan arkadaşının gömlek düğmelerini açtı. Barış K., çevresindekilerden sağlık ekiplerine haber vermeleri için yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yiğit A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında Barış K. gözaltına alındı. Barış K. emniyet'teki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Barış K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.