Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110423
ALTIN
145.238
DOLAR
3.4521
STERLİN
4.4614
EURO
4.1098
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
A Milli Basketbol Takımı, antrenman öncesi Türk bayrağıyla poz verdi
A Milli Basketbol Takımı, antrenman...
Emre Mor, Celta Vigo'da
Emre Mor, Celta Vigo'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Milli okçuların hedefi altın madalya
Milli okçuların hedefi altın madalya

Zincirlikuyu mezarlığında Hollandalı kıza tecavüz girişimi

İstanbul'un en işlek yerlerinden birinde yer alan Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bir kişinin tacavüz girişimine maruz kalan üniversiteli genç kızın yardımına polis yetişti.

Zincirlikuyu mezarlığında Hollandalı kıza tecavüz girişimi

İstanbul'un en işlek yerlerinden birinde yer alan Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bir kişinin tacavüz girişimine maruz kalan üniversiteli genç kızın yardımına polis yetişti.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 23:13
Zincirlikuyu mezarlığında Hollandalı kıza tecavüz girişimi

Zincirlikuyu mezarlığında Hollandalı kıza tecavüz girişimi


Hollandalı üniversiteli genç bir kıza mezarlıkta tecavüz etmeye kalkan zanlı polis tarafından yakalandı. Turist olarak İstanbul'a gezmeye gelen 19 yaşındaki H.G. adlı genç kız, yakalanan saldırganı teşhis etti.

İstanbul Zincirrlikuyu Mezarlığı'nda Hollandalı üniversite öğrencisi 19 yaşındaki H.G.'ye tecavüz etmeye çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Genç kızın teşhis ettiği  şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KIZI TAKİP ETTİ

Zincirlikuyu Mezarlığında önceki gün meydana gelen olayda turist olarak İstanbul'a gelen Hollanda uyruklu H.G. bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra evine dönmek üzere Zincirlikuyu mezarlığının içinden geçmek istedi. Polis kayıtlarına göre mezarlık kenarında bekleyen bir kişi, genç kızın peşine düşerek onu takip etmeye başladı. H.G.'nin yanına yaklaşarak konuşmak isteyen karşı koyunca cinsel tacizde bulunan şüpheli genç kızın bağırmaya başlayıp mücadele etmesi üzerine korkarak kaçtı.

POLİS ZANLIYI YAKALADI

Ancak şüpheli fazla uzaklaşamadan ihbar üzerine polis olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
 Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli E.G. genç kız tarafından teşhis edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 30.08.2017 23:20
Anahtar Kelimeler:
ZincirlikuyuTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firar eden kurbanlık boğa, genç kadına saldırdı
Firar eden kurbanlık boğa, genç kadına saldırdı
Minibüsçü değil maganda: Kavgaya 2 metrelik kazıkla gelmiş
Minibüsçü değil maganda: Kavgaya 2 metrelik kazıkla gelmiş
Adıyaman'da askeri araca bombalı saldırı
Adıyaman'da askeri araca bombalı saldırı
Adana'da Suriyeli gerginliği, Suriyeli'lere polise saldırı
Adana'da Suriyeli gerginliği, Suriyeli'lere polise saldırı
Kuştepe'de silahlı saldırı, Kaan Özcan hayatını kaybetti
Kuştepe'de silahlı saldırı, Kaan Özcan hayatını kaybetti
İtfaiye ekiplerine 'Geç geldiniz' saldırısı
İtfaiye ekiplerine 'Geç geldiniz' saldırısı
Siirt'e 17 KM kala teröristler yol kesti araç yaktı
Siirt'e 17 KM kala teröristler yol kesti araç yaktı
Suriyeli aileye korkunç infaz; Anne ve kızı vahşice katledildi
Suriyeli aileye korkunç infaz; Anne ve kızı vahşice katledildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim