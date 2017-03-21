﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Mart 2017 Salı 00:39

Zırhlı polis aracına çarpan otomobilde can pazarı, 3 ölü var

İdil'de zırhlı polis aracına arkadan çarpan otomobil demir yığını haline gelirken, araçta bulunan üç kişinin de can verdiği açıklandı.

Zırhlı polis aracına çarpan otomobilde can pazarı, 3 ölü var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Zırhlı polis aracına çarpan otomobilde can pazarı, 3 ölü var

Terörle mücadelede etkin olarak kullanılmaya başlanan Ejder tipi zırhlı polis aracına arkadan çarpan sivil araçta bulunan 3 kişi feci şekilde can verdi. Demir yığınına dönen otomobilde bulunan 3 kişinin zırhlı polis aracına dikkatsizlik sonucu çarptığı iddia ediliyor.

Şırnak'ın İdil İlçesi'nden Cizre istikametine giden sivil bir otomobil, önünde seyir halindeki 'Ejder' olarak bilinen zırhlı polis aracına arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.30 sıralarında İdil- Cizre karayolunun 10'uncu kilometresindeki Kovah Köyü yakınlarında meydana geldi. İdil'den Cizre istikametine giden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde seyir halinde olan polis zırhlı aracına arkadan hızla çarptı. Zırhlı araçta bulunan polisler kazayı yara almadan atlatırken, demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Okan İnce, Bahadır Beyazlıoğlu ve adı öğrenilemeyen bir kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgöli soruşturma başlatıldı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
EjderZırhlı Polis Aracı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm
Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı önlem tatbikatı mı? Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı...
Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası
Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak can verdi Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak...
Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler
Yukarı Çık

Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Erzincan Üniversitesi Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri, kadına şiddetin geldiği boyutları...

Haberi Oku