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22 Nisan 2017 Cumartesi 21:01

Zonguldak Ereğli'de minibüs uçuruma yuvarlandı; 10 ölü var

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Esenyurt Köyü yolunda cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Zonguldak Ereğli'de minibüs uçuruma yuvarlandı; 10 ölü var
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Zonguldak Ereğli'de minibüs uçuruma yuvarlandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Dağlıca Köyü yolunda kontrolden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ereğli'de cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.



Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı. Midibüsten çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk ediliyor.
Kazada, ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu bildirildi. Midibüstekilerin İstanbul'dan, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Dağlıca köyündeki cenazeye katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları bildirildi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü'nde yaşamını yitiren Mustafa Uludağ'ın İstanbul'da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti. Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı. Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı. Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.
Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten  Kaymakam Nazım Madenoğlu, "Yaralıların içinde durumu ağır olanlar var. Ölü sayısı artabilir. Yaralılar ketteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Aldığımız bilgiye göre cenazeden dönen araç, karşıdan araç gelince kontrolden çıkmış" dedi.
İKİNCİ KAZADA DA 9 KİŞİ YARALANDI
Kaza yerinde kurtarma çalışması devam ederken, köy yolunda ikinci bir kaza meydana geldi. Midibüste bulunanların yakınları, kazayı duyunca patpat denilen tarım aracıyla yola çıktı. Patpat, köy çıkışnda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
 
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