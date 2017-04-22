Zonguldak Ereğli'de minibüs uçuruma yuvarlandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Dağlıca Köyü yolunda kontrolden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ereğli'de cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı. Midibüsten çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk ediliyor.Kazada, ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu bildirildi. Midibüstekilerin İstanbul'dan, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Dağlıca köyündeki cenazeye katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları bildirildi.