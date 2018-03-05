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'Ailecek Şaşkınız' filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Ailecek Şaşkınız" filminin Ankara galası, başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın katılımıyla yapıldı.

'Ailecek Şaşkınız' filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Ailecek Şaşkınız" filminin Ankara galası, başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın katılımıyla yapıldı.

05 Mart 2018 Pazartesi 23:56
'Ailecek Şaşkınız' filminin galası yapıldı

ANKARA (AA) - Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Ailecek Şaşkınız" filminin başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Ahmet Kural, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen gala öncesinde, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cemcir, filmin gösterildiği ilk üç günde 680 bin 409 kişi tarafından izlendiğini belirterek, seyircilerin filmi beğenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Oyuncu Ahmet Kural ise Ankara seyircisiyle tekrar buluştukları için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, filmde Cengiz Bozkurt ve Saadet Işıl Aksoy'un da rol aldığını, bütün oyuncuların ayrı birer komedi performansı sergilediğini anlattı. Kural, "Sadece bizim üzerimize kurulan bir film değil bu. Diğer karakterlerin de yer aldığı çok komik bir film. İzleyenlerden olumlu yorumlar alıyoruz." dedi.

Yapımcılığını Murat Cemcir ve Necati Kocabay'ın üstlendiği filmin konusu şöyle:

"Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat, şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkati çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili, çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına verilen yemek için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Elif'in özel eğitim ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır."

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

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Kültür
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