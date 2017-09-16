Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.991
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6708
EURO
4.1064
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için yarışacak
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için...
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli...
Fenerbahçe moral arıyor
Fenerbahçe moral arıyor
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda

Aksaray'daki peri bacalarına ilgi artıyor

Hristiyanlar tarafından yaklaşık bin 700 yıl önce ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı katedralin de bulunduğu Selime beldesindeki yüzlerce peri bacası, turistlerin ilgi odağı oluyor.

Aksaray'daki peri bacalarına ilgi artıyor

Hristiyanlar tarafından yaklaşık bin 700 yıl önce ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı katedralin de bulunduğu Selime beldesindeki yüzlerce peri bacası, turistlerin ilgi odağı oluyor.

16 Eylül 2017 Cumartesi 14:40
Aksaray'daki peri bacalarına ilgi artıyor

AKSARAY - Turan Kazak / Adem Koçak

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak kabul edilen Aksaray'ın Selime beldesi yakınlarındaki irili ufaklı yüzlerce peri bacasına yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor.

Hristiyanlar tarafından yaklaşık bin 700 yıl önce ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı Selime Katedrali'nin de bulunduğu alanda, Kapadokya'nın diğer bölgelerinde de benzerleri görülen yüzlerce peri bacası bulunuyor.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'ne gelen turistlerin, genellikle yürüyüşlerini tamamladıktan sonra ziyaret ettikleri bölge, yüksek kesimlerde dikkati çeken coğrafi güzelliği ile yılın dört mevsiminde yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

"Turistler hayranlıklarını dile getiriyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine, Aksaray'ın tarihi ve kültürel yapısıyla Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen illerinden olduğunu söyledi.

Ihlara Vadisi'nin devamında yer alan Selime Katedrali'nin bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geldiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Turistler, vadinin devamında Selime beldesinin bulunduğu alanda irili ufaklı çok sayıda peri bacasını ziyaret ediyor. Peri bacalarının bulunduğu alanda Selime Katedrali ile kaya oyma kiliseler de yer alıyor. Burası Hristiyanlar açısından önemli bir mekan. Çünkü Hristiyanlığın serbest olmasından sonra ilk yüksek sesli ayin bu katedralde yapıldı. Turistler buraları gezdiklerinde hayranlıklarını dile getiriyor."

"Yüzlerce peri bacasının görülebileceği mekanlar oluşturuldu"

Kapadokya'ya gelen turistlerin peri bacası olarak bilinen oluşumları görebilecekleri yerlerden birinin de Selime bölgesi olduğuna dikkati çeken Doğan, "Buraya gelen turistlerin çoğunun Selime'deki peri bacalarından haberdar olmadıklarını görüyoruz. Son dönemde yapılan düzenlemelerle burada irili ufaklı yüzlerce peri bacasının görülebileceği mekanlar oluşturuldu. Özellikle Ihlara Vadisi'ne gelen turistlerin burada daha fazla zaman geçirerek, Selime'deki peri bacalarını görmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Selime'deki peri bacalarına hayran kaldığını belirten turistlerden Tim Braun ise "Kapadokya'yı görmek için Yeni Zelanda'dan geldim. Buradaki peri bacalarından çok etkilendim. Burası gerçekten dünyamız için paha biçilmez bir yer. Herkesin gelip özellikle görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AksarayPeri BacasıSelime BeldesiSelime KatedraliTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekâmül nedir? Nasıl tekâmül edilir?
Tekâmül nedir? Nasıl tekâmül edilir?
Herakles Lahdi Antalya'ya getirildi
Herakles Lahdi Antalya'ya getirildi
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Bu hafta 8 film vizyona girecek
12. Contemporary Istanbul'un VIP açılışı yapıldı
12. Contemporary Istanbul'un VIP açılışı yapıldı
Pagan inanışının merkezi 'Lagina'da kazma sesleri
Pagan inanışının merkezi 'Lagina'da kazma sesleri
Asırlık değirmenin taşları beş kuşaktır dönüyor
Asırlık değirmenin taşları beş kuşaktır dönüyor
Komşu Kapısı Can Kapısı Karma Fotoğraf Sergisi açıldı
Komşu Kapısı Can Kapısı Karma Fotoğraf Sergisi açıldı
Gastronomi şehrinin kadınları 'salça' telaşında
Gastronomi şehrinin kadınları 'salça' telaşında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim