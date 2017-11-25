Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
Fenerbahçe Doğuş 71-67 Khimki Moskova
Fenerbahçe Doğuş 71-67 Khimki Moskova
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile...
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83...
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif...

Aliya İzzetbegoviç'in hayatı tiyatro sahnesine taşındı

Nova Oyun Yapım tarafından sahnelenen "Aliya" isimli oyunun gala gösterimi Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Aliya İzzetbegoviç'in hayatı tiyatro sahnesine taşındı

Nova Oyun Yapım tarafından sahnelenen "Aliya" isimli oyunun gala gösterimi Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 01:11
Aliya İzzetbegoviç'in hayatı tiyatro sahnesine taşındı

İSTANBUL (AA) - Bosna Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'in hayatı tiyatro sahnesine taşındı.

İlk gösterimlerini sezon başında yapan "Aliya" isimli oyunun gala gösterimi ise Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyuna ek olarak fuaye alanında, Bosna Hersek'teki Aliya İzzetbegoviç Müzesinin katkılarıyla hazırlanan ve İzzetbegoviç'in fotoğraflarından oluşan bir sergi de açıldı.

Nova Oyun Yapım tarafından sahnelenen oyunda, İzzetbegovic’in hayatı, gençlik döneminden başlayarak son günlerine kadar anlatıldı.

Oyunda, İzzetbegoviç'in insani yönünün yanı sıra mücadeleci ruhu, duygularını anlattığı mektup ve düz yazılarından bölümler de aktarıldı. Savaş yıllarında, Aliya İzzetbegoviç hiçbir devletten destek göremediği halde Türkiye'nin yardım elini uzatmasını anlatan bölüm ise tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

Elçin Gürler'in yazdığı "Aliya"da Çetin Kaya, Tuna Gürcoşkun, Özgür Aygün, Ali Oğuz Şenol, Müfit Çağlayan, Romina Buldanlıoğlu, Özge Sivrikaya, Burak Çevik, Emre Özmen, Muhammed Bozoklu ve Emre Avşar rol aldı.

Hidayet Erdinç'in yönettiği, dekor ve kostüm tasarımını Sibel Tomaç'ın üstlendiği tek perdelik oyun yaklaşık 75 dakika sürdü.

"Boşnaklarla aynı gönül coğrafyasının insanlarıyız"

Gösterimin ardından bütün oyun ekibi adına, İzzetbegoviç'i canlandıran oyuncu Çetin Kaya konuşma yaparak oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da İzzetbegoviç'in hayatının oyunda çok güzel bir şekilde yansıtıldığını söyledi.

Bosna'nın, Aliya İzzetbegoviç'in Türkiye'ye emaneti olduğunu belirten Aydın, "Bosna, Boşnaklar bizim için çok önemli. Biz onları çok seviyoruz. Onlarla aynı gönül coğrafyasının insanlarıyız. Aynı medeniyetten ve kültürden olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla çok önemsiyoruz onları. Geçmişte olduğu gibi bugün de onların yanındayız, yarın da yanlarında olacağız." diye konuştu.

"Savaşta bize yardım eden Türk insanına teşekkür ederim"

Aliya İzzetbegoviç Müzesi Müdürü Adnan Zisko da ekibin çok güzel bir iş çıkardığı değerlendirmesini yaparak, şunları kaydetti:

"Aliya İzzetbegoviç'in hayatını anlatan bir oyunun sahneye taşınması bizi çok mutlu etti. Özellikle savaş zamanında bize yardım eden Türk insanına teşekkür ederim. Sizin yardımlarınız bizim için çok önemliydi. Yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Biz de müzemizle bu tür sanatsal faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceğiz."

Muhabir: Musa Alcan

Anahtar Kelimeler:
Aliya İzzetbegoviçBosna HersekTiyatroTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli öğretmenlerin buruk Öğretmenler Günü
Suriyeli öğretmenlerin buruk Öğretmenler Günü
'5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali' devam ediyor
'5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali' devam ediyor
Minik eller şehit Aybüke öğretmen için duaya kalktı
Minik eller şehit Aybüke öğretmen için duaya kalktı
Ücra köylere atanan öğretmenler gönüllerde taht kurdu
Ücra köylere atanan öğretmenler gönüllerde taht kurdu
Macaristan'da 'Matrakçı Nasuh' Sergisi açıldı
Macaristan'da 'Matrakçı Nasuh' Sergisi açıldı
Hollandalı gelinden Muşlu kadınlara kurs
Hollandalı gelinden Muşlu kadınlara kurs
Bu hafta 5 film vizyona girecek
Bu hafta 5 film vizyona girecek
'Dünyadaki bütün tankları saklamak istiyorum'
'Dünyadaki bütün tankları saklamak istiyorum'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim