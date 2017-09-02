Alman bisikletçi hayalini Alanya'da gerçekleştiriyor

ANTALYA (AA) - Türkiye'ye 25 yıl önce tatil için gelen ve bir daha ayrılamayan Alman Martin Bernhart, 20 yıl önce başladığı bisiklet ve triatlon sporunda elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor.

Türkiye'ye 25 yıl önce tatile gelen 54 yaşındaki Alman Martin Bernhart, iklimi ve insanlarını sevdiği Türkiye'den bir daha ayrılmadı. Önce Türkçe kurslarına giden Martin Bernhart, daha sonra da para kazanmak için Alanya'da bisiklet dükkanı açtı.

İlçede bisiklet sporuna başlayan Bernhart, kendisini sürekli geliştirdi ve Türk lisansıyla ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı.

Bernhart, 2004 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonunca (TBF) düzenlenen Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışı'nda yaş kategorisinde birinci, 2011 yılında yine TBF'nin düzenlediği Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda farklı kategoriler de birinci ve ikinci, 2012 yılında Atatürk Koşusu'nda birinci, KKTC'de yapılan triatlon yarışında ikinci, aynı yıl İstanbul'daki Kış Triatlon Yarışları'nda da birinci oldu.

Türkiye adına yarışlara katılarak dereceler alan Alman Martin Bernhart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sürmekten her zaman keyif aldığını söyledi."Hiçbir ayrım yok"

Türkiye'de iş hayatına uyumun kolay olmadığını ifade eden Bernhart, "Herkes gibi ben de zorluklar yaşıyorum. İşler bazen iyi gidiyor, bazen kötü gidebiliyor." dedi.

İlçede yabancı olduğu için bir zorluk yaşamadığını hatta bunun kendisi için bir pozitif ayrımcılık oluşturduğunu vurgulayan Bernhart, "Burada herhangi bir yerli ve yabancı ayrımı yok. Herkes burada aynı sorunu yaşıyor. Yabancıyım diye bir sorun yaşamadım. Hatta yabancı olmamdan dolayı biraz daha bana güven duyuyor, olabilirler." dedi.

"Bisiklet sürün"

Bernhart, şunları söyledi:

"Ulaşım bisiklet ile daha kolay. Özellikle Alanya bu anlamda çok daha avantajlı. Bisiklet spor amaçlı kullanmayan kişiler için iyi bir ulaşım aracı. Bisiklet sürme alışkanlığı dünyada sürekli değer kazanıyor. Yollar daha uygun olmaya başladı. Trafikte bisikletin avantajını herkes öğreniyor."

Bisiklet sürmenin keyfine varanların bunu zamanla spora da çevirebildiğini kaydeden Bernhart, "Günde aşağı yukarı 10 kilometre bisiklet sürüyorum. Ayaklarım tuttuğu, enerjimin de yettiği kadar bunu yapmak, yarışlara katılmak, madalyalar ve kupalar almak istiyorum. " dedi.