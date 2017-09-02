Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.922
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4374
EURO
4.0575
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
A Milli Futbol Takımı Ukrayna maçına hazır
A Milli Futbol Takımı Ukrayna...
A Milliler Rusya'ya yenildi
A Milliler Rusya'ya yenildi
İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında
İngiliz golcü alkollü araç kullanırken...
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı

Alman bisikletçi hayalini Alanya'da gerçekleştiriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 25 yıldır yaşam süren Alman bisikletçi, katıldığı yarışlarda Türkiye adına ter döküyor.

Alman bisikletçi hayalini Alanya'da gerçekleştiriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 25 yıldır yaşam süren Alman bisikletçi, katıldığı yarışlarda Türkiye adına ter döküyor.

02 Eylül 2017 Cumartesi 14:13
Alman bisikletçi hayalini Alanya'da gerçekleştiriyor

ANTALYA (AA) - Türkiye'ye 25 yıl önce tatil için gelen ve bir daha ayrılamayan Alman Martin Bernhart, 20 yıl önce başladığı bisiklet ve triatlon sporunda elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor.

Türkiye'ye 25 yıl önce tatile gelen 54 yaşındaki Alman Martin Bernhart, iklimi ve insanlarını sevdiği Türkiye'den bir daha ayrılmadı. Önce Türkçe kurslarına giden Martin Bernhart, daha sonra da para kazanmak için Alanya'da bisiklet dükkanı açtı.

İlçede bisiklet sporuna başlayan Bernhart, kendisini sürekli geliştirdi ve Türk lisansıyla ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı.

Bernhart, 2004 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonunca (TBF) düzenlenen Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışı'nda yaş kategorisinde birinci, 2011 yılında yine TBF'nin düzenlediği Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda farklı kategoriler de birinci ve ikinci, 2012 yılında Atatürk Koşusu'nda birinci, KKTC'de yapılan triatlon yarışında ikinci, aynı yıl İstanbul'daki Kış Triatlon Yarışları'nda da birinci oldu.

Türkiye adına yarışlara katılarak dereceler alan Alman Martin Bernhart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sürmekten her zaman keyif aldığını söyledi.

"Hiçbir ayrım yok"

Türkiye'de iş hayatına uyumun kolay olmadığını ifade eden Bernhart, "Herkes gibi ben de zorluklar yaşıyorum. İşler bazen iyi gidiyor, bazen kötü gidebiliyor." dedi.

İlçede yabancı olduğu için bir zorluk yaşamadığını hatta bunun kendisi için bir pozitif ayrımcılık oluşturduğunu vurgulayan Bernhart, "Burada herhangi bir yerli ve yabancı ayrımı yok. Herkes burada aynı sorunu yaşıyor. Yabancıyım diye bir sorun yaşamadım. Hatta yabancı olmamdan dolayı biraz daha bana güven duyuyor, olabilirler." dedi.

"Bisiklet sürün"

Bernhart, şunları söyledi:

"Ulaşım bisiklet ile daha kolay. Özellikle Alanya bu anlamda çok daha avantajlı. Bisiklet spor amaçlı kullanmayan kişiler için iyi bir ulaşım aracı. Bisiklet sürme alışkanlığı dünyada sürekli değer kazanıyor. Yollar daha uygun olmaya başladı. Trafikte bisikletin avantajını herkes öğreniyor."

Bisiklet sürmenin keyfine varanların bunu zamanla spora da çevirebildiğini kaydeden Bernhart, "Günde aşağı yukarı 10 kilometre bisiklet sürüyorum. Ayaklarım tuttuğu, enerjimin de yettiği kadar bunu yapmak, yarışlara katılmak, madalyalar ve kupalar almak istiyorum. " dedi.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlmanBisikletMartin BernhartSporTriatlonTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pamukkale'de doluluk bayram tatilinin etkisiyle yüzde 90'lara ulaştı
Pamukkale'de doluluk bayram tatilinin etkisiyle yüzde 90'lara ulaştı
Kale'nin otantik tadı: Biber tatarı
Kale'nin otantik tadı: Biber tatarı
Bisikletle '80 Günde Devr-i Türkiye'
Bisikletle '80 Günde Devr-i Türkiye'
PYD'nin baskısı nedeniyle bayramı vatanlarından ayrı geçiriyorlar
PYD'nin baskısı nedeniyle bayramı vatanlarından ayrı geçiriyorlar
Tanburi Cemil Bey vefatının 101. yılında anılıyor
Tanburi Cemil Bey vefatının 101. yılında anılıyor
Stockholm'de Türkiye temalı fotoğraf sergisi açıldı
Stockholm'de Türkiye temalı fotoğraf sergisi açıldı
Gaziantepli baklavacıların bayram telaşı
Gaziantepli baklavacıların bayram telaşı
Çam kozalaklarını sepete dönüştürüyor
Çam kozalaklarını sepete dönüştürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim