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Atlılar 95 yıl sonra dörtnala İzmir'e gidiyor

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, İstiklal Savaşı'nda süvarilerin Afyonkarahisar'dan İzmir'e ilerleyişini canlandıran 10 kişilik ekip, 400 kilometrelik uzun ve yorucu yolculuğu at üstünde sürdürüyor.

Atlılar 95 yıl sonra dörtnala İzmir'e gidiyor

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, İstiklal Savaşı'nda süvarilerin Afyonkarahisar'dan İzmir'e ilerleyişini canlandıran 10 kişilik ekip, 400 kilometrelik uzun ve yorucu yolculuğu at üstünde sürdürüyor.

03 Eylül 2017 Pazar 14:32
Atlılar 95 yıl sonra dörtnala İzmir'e gidiyor

UŞAK(AA) - Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, İstiklal Savaşı'nda süvarilerin Afyonkarahisar'dan İzmir'e ilerleyişini canlandıran 10 kişilik ekip, 400 kilometrelik uzun ve yorucu yolculuğu at üstünde sürdürüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı uhdesinde düzenlenen etkinlik kapsamında 25 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde başlayan ve 9 Eylül'de İzmir'de son bulacak yolculukta Kurtuluş Savaşı'ndaki "Büyük Taarruz Atlı Birlikleri" yürüyüşü canlandırılıyor.

Atlılar, geçtikleri köylerde 95 yıl önce olduğu gibi vatandaşlar tarafından bayraklarla karşılanıyor.

Yolculuğun 8. gününde Uşak'ın Derbent Köyü'ne ulaşan atlılardan Ümit Yeter, ilk kez yapılan yolculuğun kendileri için zorlu geçtiğini belirtti.

Dörtnala ilerliyoruz

Günde ortalama 40 kilometre yol yaptıklarını, dağlardan, ormanlık arazilerden ve köylerden geçerek, İzmir'e ulaşacaklarını aktaran Ümit Yeter, "Bizim için gurur verici bir yolculuk. 95 yıl önce kahraman Türk süvarilerinin ne zorluklarla İzmir'e ulaştıklarını biliyoruz. Biz de bu zorlukları yaşamak ve İstiklal Mücadelesini gelecek kuşaklara taşımak için böylesi bir projede yer aldık. Şuhut'tan aldığımız vatan toprağını 9 Eylül'de İzmir'e ulaştırmak istiyoruz. 10 atlı dörtnala ilerliyoruz." dedi.

Geçtikleri köylerde vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını kaydeden Yeter, şöyle konuştu:

"Bizi evlatları gibi bağırlarına basıyorlar, gün boyu yolda olmak bizi ve atlarımızı yoruyor. Dinlenmek için zaman zaman köylere giriyoruz. Görüyoruz ki 95 yıl önceki ruh Anadolu'nun her tarafında yaşıyor. Köylüler bize yemek, atlarımıza yem veriyor. Geceleri köy konaklarında ya da çadırlarda uyuyoruz, kendi pişirdiğimiz yemekleri yiyor ya da ekmek arası kumanyalarla yolculuğu sürdürüyoruz. Biz Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yaşadıkları zorlukların tümünü yaşamak istiyoruz."

Şehitlikleri ziyaret ediyorlar

Güzergahta bulunan şehitlikleri gezdiklerini, dua ettiklerini anlatan atlı Selahattin Çeliktaş, torunlarına anlatacak önemli bir yolculuğu gerçekleştirdiği için gururlu olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin zor günler geçirdiğini ifade eden Çeliktaş, "Bugün bu vatan topraklarında özgürce yaşıyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusuna borçluyuz. Bu yüzden bu yolculuk benim için çok önemli. At üstünde 14 gün boyunca ilerleyip, İzmir'e ulaşmak benim hayalim." dedi.

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarAtlı BirlikIzmirKurtuluş SavaşıSüvariTürkiye
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