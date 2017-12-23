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'Ayla' filmi İsveç ve Norveç'teki sinemaseverlerle buluştu

Kore Savaşı'nda yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, İsveç ve Norveç'te seyirciyle buluştu.

'Ayla' filmi İsveç ve Norveç'teki sinemaseverlerle buluştu

Kore Savaşı'nda yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, İsveç ve Norveç'te seyirciyle buluştu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 23:08
'Ayla' filmi İsveç ve Norveç'teki sinemaseverlerle buluştu

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Tumbascenen Sineması'nda gösterime giren film, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Filmi İsveç ve Norveç’teki seyirciyle buluşturan Turkisk Film Şirketi Müdürü Erhan Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filme gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirtti.

Filmin başkent Stockholm ile Göteborg ve Malmö şehirlerinde, Norveç'te de başkent Oslo'nun yanı sıra Drammen, Stavanger, Bergen kentlerinde gösterime sunduklarını dile getiren Özay, gösterime İsveç'te bulunan Kore derneklerini de davet ettiklerini kaydetti.

Senaryosu Yiğit Güralp'e ait, gerçek hikayeden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında bulduğu 5 yaşındaki kimsesiz bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile "Ayla" adı verilen bu çocuğun hikayesini konu alıyor.

Muhabir: Atila Altuntaş

Anahtar Kelimeler:
Ayla FilmiDünyaİsveçKoreStockholm
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