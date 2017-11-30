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Baba oğul ve torun avukatlar

Eskişehir'de 93 yaşındaki Mehmet Selahattin Berberoğlu, yarım asra sığdırdığı avukatlığı, meslektaşları oğlu ve kendisiyle aynı ismi taşıyan torunuyla aynı büroda kendi tabiriyle "akıl danışmanlığı" yaparak devam ettiriyor.

Baba oğul ve torun avukatlar

Eskişehir'de 93 yaşındaki Mehmet Selahattin Berberoğlu, yarım asra sığdırdığı avukatlığı, meslektaşları oğlu ve kendisiyle aynı ismi taşıyan torunuyla aynı büroda kendi tabiriyle "akıl danışmanlığı" yaparak devam ettiriyor.

30 Kasım 2017 Perşembe 16:03
Baba oğul ve torun avukatlar

ESKİŞEHİR(AA)- Eskişehir'de yaşayan 93 yaşında 50 yıllık avukat Mehmet Selahattin Berberoğlu, mesleğini meslektaşları oğlu ve torununa "akıl danışmanlığı" yaparak devam ettiriyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra, fark dersleri alarak hukuk diploması da alan 1924 doğumlu Mehmet Selahattin Berberoğlu, yarım asır önce açtığı avukatlık bürosunda avukat oğlu ve torununa, danıştıklarında deneyimlerini aktarıyor.

Üç nesil avukatlık mesleğini icra eden Berberoğlu ailesinin en büyük ferdi Mehmet Selahattin Berberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu ve torunuyla aynı mesleğe sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

"Çok büyük mucizedir"

Eskişehir'de kurduğu bürosunda yaklaşık 50 yıl avukatlık yaptığını anlatan Berberoğlu, şöyle konuştu:

"Misafirimiz, yani oğlum Demir 1953 yılında dünyaya geldi. 1977 yılında da avukat olarak mesleğimize katıldı. Bu durum torunumun da avukat olmasıyla tatlı bir zevk, tatlı bir duygu haline geldi. Bizim büyüdüğümüz yıllarda okuyup adam olmak kolay değildi. Eğitim daha zordu. Herkes okuyamıyor, yükselemiyordu. Türkiye'nin mucizeleri var. Bunlardan bir tanesi de bizim ailenin gelişmesi ve o küçücük kasabadan çıkıp buralara gelmesidir. Çok büyük mucizedir."

"Yetişemediğim davalara oğlum girerdi"

Berberoğlu, 1977 yılından sonra oğlu Demir Berberoğlu ile iş arkadaşlığına başladığını dile getirerek, "Oğlumla avukatlık yaptık. Yetişemediğim davalara oğlum girerdi. Şimdi torunum babasına yardımcı oluyor. Ben de onlara akıl danışmanlığı yapıyorum." diye konuştu.

"Üç nesildir bu mesleği sürdürüyoruz"

Baba mesleğini sürdüren 64 yaşındaki Demir Berberoğlu da 20 yıl boyunca babasıyla "iş arkadaşı" olarak görev yaptığını belirterek, "Onun tecrübesiyle daha başarılı bir meslek yaşantımız oldu. Oğlumun da avukatlık mesleğini tercih etmesiyle üç nesildir bu mesleği yapar hale geldik." ifadelerini kullandı.

"İsmim de mesleğim de dede yadigarı"

Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra hukuk öğrenimi gören ve dedesi ile babası gibi avukatlık mesleğini tercih eden Mehmet Ateş Berberoğlu ise 50 yıllık büroda 7 yıldır hukukçu olarak görev yaptığını söyledi.

Torun Berberoğlu, genç avukatların en büyük eksiğinin tecrübe olduğunu belirterek, "Dedemin yaşayan bir çınar olması bizim tecrübelerimizi artırıyor. İsmim de mesleğim de dede yadigarı. Onun ışığında, anlattıklarını tecrübe ederek, severek yaptığım mesleğimi uzun yıllar sürdüreceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

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