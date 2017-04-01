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01 Nisan 2017 Cumartesi 01:21

Babıâli Tanrıları Simavi Ailesi 5. baskı raflarda yerini aldı

Türk basının en önemli kurumlarından biri olan Hürriyet Gazetesi, yıllardır iktidarların ve onlara yakın isimlerin hedefinde, peki Hürriyet Gazetesi nasıl kuruldu? Simavi Ailesi ve gazetecilik serüvenleri İrem Barutçu'nun kaleme aldığı bu kitapta..

Babıâli Tanrıları Simavi Ailesi 5. baskı raflarda yerini aldı
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 İrem Barutçu'nun kaleminden; Babıâli Tanrıları Simavi Ailesi 5. baskı raflarda yerini aldı

Türk basın tarihinin en önemli ailelerinden biri şüphesiz. Cumhuriyet tarihinde özellikle son yarım asırlık dönemin medya tarihinde önemli sembollerden biridir, Hürriyet Gazetesi ve Simavi Ailesi. Gazeteci yazar İrem Barutçu, hemen hemen her iktidarın günah keçisi haline getirilen Hürriyet Gazetesi ve Simavi Ailesi hakkında, şimdiye kadar bilinmeyen detaylara ulaştı.



Çoğu şehir efsanesini yerle bir eden medya yalanlarını buldu çıkardı. Kimilerinin pek hoşuna gitmese de, Simavi Ailesi ve Hürriyet Gazetesi hakkında pek çok bilinmeyen İrem Barutçu'nun titiz gazeteciliği ile Babıâli Tanrıları Simavi Ailesi kitabında yerini aldı. Kitap bugünlerde 5. baskısını yaptı.



İşte kitabın içinden önemli satır başları;

Sedat Simavi kimdir? Babası, Abdülhamit’in gazabına niçin uğradı? Atatürk’ün yardımını niçin reddetti? Hürriyet gazetesini kurduğu gün, ceketinin zula cebine niçin siyanür şişesi yerleştirdi? Hürriyet gazetesi Yahudi sermayesi miydi? Simaviler “Selanik Yahudisi” mi?

Sedat Simavi niçin “Türkiye Türklerindir” dedi? Fuat Köprülü dava edince mahkemede neden ağladı?

Yazı İşleri Müdürü, Haldun ve Erol Simavi’ye “aklı kıt” deyince neler oldu? Darbeciler, 27 Mayıs’ta Hürriyet’in genç patronlarına niçin diş biledi?

Erol Simavi, 22 Şubat’ta “işin içinde” mi? Neden mason locasında yere yığıldı? Gönül Yazar, sevgilisi Erol Simavi’den niçin tokat yedi? Haldun Simavi kardeşini niçin terk etti?

Günaydın gazetesini kurarken neden Orhan Gencebay dinledi? Günaydın gazetesi, Demirel ailesine dil uzattı mı? Kavga nasıl patladı? Haldun Simavi’nin evindeki “İngiliz casus” kimdi? Haldun Simavi, Vehbi Koç’un geliniyle nasıl evlendi?

Erol Simavi, Nükhet Duru’ya neden tehditler savurdu? Erol Simavi, Başbakan Özal’a, gazetesinden nasıl meydan okudu? Mektuptaki şifreler neydi? Üstat-ı Muhterem, Özal’la barıştığı gün hangi mason biraderini ele verdi? Özal’a niçin komisyon teklif etti?

Günaydın gazetesi, Asil Nadir’e nasıl satıldı? Hürriyet gazetesi, Maxwell’e neden satılamadı? Erol Aksoy Hürriyet’e nasıl ortak oldu? Hürriyet koridorlarında neden avaz avaz bağırdı? Erol Simavi, Erol Aksoy’u nasıl “şah-mat” etti? Hürriyet’i niçin sattı? Oğlunu neden suçladı?

20. yüzyıl Türkiye basın tarihine damgasını vuran Sedat Simavi, oğulları Haldun ve Erol Simavi ile Simavi ailesinin etrafında Hürriyet, Günaydın ve bütün bir basın camiasının bilinmeyen yönlerini okuyacaksınız. (Babıâli Tanrıları Simavi Ailesi, İrem Barutçu, Destek Yayınları 2017)

Yıl 1988... 1 Mayıs. Hürriyet'in esrarengiz patronu, o gün peçesini çıkarıp attı. Yüzünü kamuoyuna ilk kez gösteriyordu. Gazetesinin sürmanşetinden gözlerimizin derinliklerine baktı ve ilk sözü, "Gazetemde kirli insana yer yok!" oldu. Sonra, "Hayret edilecek kadar utangacım," diye ekledi. Ardından, "Ne uşak oluruz ne yağcı!" diye kükredi.
Efsanevi patron, utangaçlık, çekingenlik paltosunu üzerinden sıyırıp atmıştı. "Basın için dünyada, 'Beş büyük kuvvetten biridir. Dördüncü kuvvettir,' derler. Bu söz Türkiye için geçerli değil. Hakimiyet elbette kayıtsız şartsız milletindir. O başka. Ama birinci kuvvet Türkiye'de ordu mu? Hayır. Basındır. İkincisi ordudur. Çünkü orduyu ihtilallere basın hazırlar" dediği an, yumruğunu masaya vuruyordu. (Babıâli Tanrıları Simavi Ailesi- İrem Barutçu-Destek Yayınları 2017)

 
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Hürriyet GazetesiSimavi Ailesiİrem Barutçu
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