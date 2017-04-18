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18 Nisan 2017 Salı 08:14

Bahtiyar Bahtıkara geliyor; Bir 'Gırık' aşk hiyâyesi

Yapımcılığını Rnk Film'in, Süpervizörlüğünü Gökhan Çelebi’nin yürüttüğü, yönetmenliğini ise Ergin Yılmazer’in yaptığı ‘Bir Gırık Aşk Hikayesi’ , ‘Bahtiyar Bahtıkara’ filmi tamamlandı.

Bahtiyar Bahtıkara geliyor; Bir 'Gırık' aşk hiyâyesi
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Bahtiyar Bahtıkara geliyor; Bir 'Gırık' aşk hiyâyesi

Yapımcılığını Rnk Film adına Mehmet Yıldırım ve İhsan Karademir’in yaptığı, Süpervizörlüğünü Gökhan Çelebi’nin yürüttüğü, yönetmen koltuğunda Ergin Yılmazer’in oturduğu ‘Bir Gırık Aşk Hikayesi...G ile...’ sloganıyla çekilen, ‘Bahtiyar Bahtıkara’ filmi tamamlandı. Çekimleri bir ayda Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tamamlanan filmin kadrosunda Kadir Çöpdemir, Yeşim Salkım, Metin Zakoğlu, Ferdi Sancar, Duygu Çelebi, Gülnihal Demir, Yaşar Uzer ve Nedim Saban yer alıyor.




Film boyunca 50 köy halkı da figürasyon olarak proje de yer aldı. Filmin senaryosunu İbrahim Bakırhan ve Kadir Maraşlı kaleme alırken müziklerini ise Olcay Demirci ve Samet Kılıç yaptı. Filmde ayrıca Yasemin Tunca, Sedat Bilenler, Gökçe Balıkel, Yakup Yavru, Mustafa Şen, Alper Kemal Alp gibi isimler yer alıyor.

Filmin Konusu;

Bahtiyar Hoca (Kadir Çöpdemir), annesi yüzünden 36 kez 'evlenememiş' bir garip medyumdur. Fakat Bahtiyar Hoca, kaderine ve annesine karşı gelip, yeğenlerinin açtığı türlü sorunlara da rağmen, köye yeni taşınan, daha önce başından 2 başarısız evlilik geçen Dul Pakize (Yeşim Salkım) ile evlenmeyi kafaya koyacaktır.
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Bir Gırık Aşk Hikayesi.
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