Bahtiyar Bahtıkara geliyor; Bir 'Gırık' aşk hiyâyesi

Yapımcılığınıadınave’in yaptığı, Süpervizörlüğünü’nin yürüttüğü, yönetmen koltuğunda’in oturduğu ‘..G ile...’ sloganıyla çekilen, ‘Bahtiyar Bahtıkara’ filmi tamamlandı. Çekimleri bir ayda’nınilçesinde tamamlanan filmin kadrosundaveyer alıyor.Film boyunca 50 köy halkı da figürasyon olarak proje de yer aldı. Filmin senaryosunuvekaleme alırken müziklerini iseveyaptı. Filmde ayrıcagibi isimler yer alıyor.Bahtiyar Hoca (Kadir Çöpdemir), annesi yüzünden 36 kez 'evlenememiş' bir garip medyumdur. Fakat Bahtiyar Hoca, kaderine ve annesine karşı gelip, yeğenlerinin açtığı türlü sorunlara da rağmen, köye yeni taşınan, daha önce başından 2 başarısız evlilik geçen Dul Pakize (Yeşim Salkım) ile evlenmeyi kafaya koyacaktır.