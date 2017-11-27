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'Bakırcılık erkek mesleğidir' görüşünü yıktılar

Gaziantep'te 2012'den bu yana düzenlenen bakırcılık ve sedef kakmacılığı kurslarına katılan 500'ü kadın 700 kursiyer, sektörün adeta altın çağını yaşamasını sağladı.

'Bakırcılık erkek mesleğidir' görüşünü yıktılar

Gaziantep'te 2012'den bu yana düzenlenen bakırcılık ve sedef kakmacılığı kurslarına katılan 500'ü kadın 700 kursiyer, sektörün adeta altın çağını yaşamasını sağladı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:42
'Bakırcılık erkek mesleğidir' görüşünü yıktılar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile İŞKUR tarafından 2012'den bu yana düzenlenen bakırcılık ve sedef kakmacılığı kurslarına katılan 500'ü kadın 700 kursiyer, sektörün adeta altın çağını yaşamasını sağladı.

Türkiye'nin birçok kentinde neredeyse mesleklerinin son temsilcileri ustalarca yaşatılmaya çalışılan geleneksel el sanatlarından bakırcılık ve sedef kakmacılığı, Gaziantep'te yoğun ilgi görüyor.

Kentte, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile İŞKUR tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen meslek edindirme kurslarına 500'ü kadın 700 kişi katıldı.

Beş yıl öncesine kadar tek bir kadın bakırcı ve sedefçinin bulunmadığı kentte, artık sektörün ana unsurlarını neredeyse kadınlar oluşturuyor.

İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyük bir öneme sahip olan bakırcılık ve sedef kakmacılığını yaşatmak için 5 yıl önce proje geliştirdiklerini belirtti.

Geleneksel el sanatlarını canlandırmak için sürekli kurslar düzenlediklerini aktaran Ekin, "Bu kurslarımıza kadınlar çok yoğun ilgi gösterdi. Sanayi sektörüne yönelmeyen kadın çalışanların, özellikle bakırcılık ve sedefçilik kurslarına olan eğilimleri hakikaten bizi çok şaşırttı. Kayıtlarımıza göre her geçen yıl kadın kursiyer sayımızda çok ciddi bir artış var. Ekim ayı sonu itibarıyla bir önceki yıla oranla kadın kursiyer sayısında yüzde 71 artış oldu." diye konuştu.

Bakırcılık ve sedefçiliğin kentte önemli bir ivme kazandığını aktaran Ekin, şunları anlattı:

"Kadın istihdamına yönelik böyle güzel çalışmaların olması bizleri mutlu ediyor. Bu sektöre kalifiye eleman yetiştirmek istiyoruz. Maddi yardımların yanında sigortalı olmalarını da sağlıyoruz. Kadınların sosyalleşmesini, iş hayatına atılmasını, bakırcılık ve sedefçiliği öğrenmelerini hedefliyoruz. Bakır ve sedefçiliği öğrenenler, kendi evlerinde çalışabiliyor. Belirli ücretler kazanabiliyor. Kadının kendi ayakları üstünde durmasını, çocuklarına bakabilecek duruma gelmesini ve ailesinin durumunu sürdürmesini hedefliyoruz."

"10 yıl önce 'kadından bakırcı mı olur' denilirdi"

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefciler Odası Başkanı Celal Açık da düzenledikleri kurslara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

İlgiden memnun olduklarını aktaran Açık, "Bundan 10 yıl öncesine kadar 'kadından bakırcı mı olur?' denilirdi. Artık bu lafı kullananlar, eşlerini bakırcılık kursuna gönderiyor. Bu kurslara o kadar ilgi arttı ki bundan para kazanan çok fazla kişi var." dedi.

Gaziantep'te şu anda açılacak kursa 10 kadın alacaklarını ancak 400'ün üzerinde başvuru yapıldığını ifade eden Açık, "Bizler geçmişte kadın kursiyer bulamıyorduk. Bugün 10 kişilik kurs için 400'ün üzerinde başvuru oldu. Bu durumlar bizi mutlu ediyor. Bizler bu projeye başladığımızda hiç bayan bakırcı yoktu. Bugün kadın bakırcıların sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda bizim yanımızda dahi 10-15 kadın çalışan var." değerlendirmesinde bulundu.

"Bakırcılık 'erkek mesleği' görüşünü yıktık"

Kadın bakırcılardan Nurgül Çetin de 5 yıldan bu yana bakırcılıkla ilgilendiğini belirtti.

Daha önceki yıllarda bakırcılık için "erkek mesleği" denildiğini ancak kendilerinin bu görüşü yıktıklarını ifade eden Çetin, "Bu işin üstesinden kadınların da geldiğini herkese göstermiş olduk. Bu meslek zor olsa da çok sevdiğimizden dolayı sıkıntı olmuyor. Elimiz alıştıktan sonra artık kolay geliyor." şeklinde konuştu.

Dört yıldan bu yana bakırcılık yapan Emine Sibel Bakırcı ise kadınların el işleriyle ilgilendikleri için bakırcılığa kolayca alıştıklarını dile getirerek, "Çok severek yapıyorum. Bizde alışkanlık oluşturdu. İstesek de artık bırakamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BakırcılıkGaziantepSedefçilikTürkiye
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