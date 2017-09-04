Bayramda raftinge büyük ilgi

DÜZCE (AA) - Düzce'deki Melen Çayı, Kurban Bayramı tatili boyunca tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Kurban Bayramı tatilini en iyi şekilde geçirmek isteyen macera tutkunları, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyündeki rafting işletmelerine akın etti.

Melen Çayı'ndaki 16 kilometrelik parkurda rafting yapan tatilciler, doğa ve macerayı aynı anda yaşama fırsatı buldu.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, bölgede bulunan rafting işletmelerinde tatil boyunca yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sıcaktan bunalan vatandaşların büyük çoğunluğunun nehir ve doğa ile baş başa olmak istediğini kaydeden Tepe, bölgenin bu sporu yapmak için en uygun yer olduğunu ve raftingin günden güne daha çok ilgi gördüğünü belirtti.