Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116946
ALTIN
161.566
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.2724
EURO
4.6984
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Messi rekora doymuyor
Messi rekora doymuyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli...
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor

'Birlik beraberliği' ilmek ilmek dokuyorlar

Samsun'un Kavak ilçesinde Halk Eğitim Merkezince İŞKUR desteğiyle açılan "Yöresel kilim dokuma" kursunda "birlik ve beraberliği" simgeleyen motifler kilimlere ve heybelere işleniyor.

'Birlik beraberliği' ilmek ilmek dokuyorlar

Samsun'un Kavak ilçesinde Halk Eğitim Merkezince İŞKUR desteğiyle açılan "Yöresel kilim dokuma" kursunda "birlik ve beraberliği" simgeleyen motifler kilimlere ve heybelere işleniyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:45
'Birlik beraberliği' ilmek ilmek dokuyorlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde İŞKUR desteğiyle Halk Eğitim Merkezince açılan "Yöresel kilim dokuma" kursunda bereket, güç, birlik beraberlik motifleri ilmek ilmek kilimlere ve heybelere işleniyor.

Geçmişte yaygın olarak dokunan kilim ve heybelere ilgi, makine halılarının yaygınlaşmasıyla azalırken, yok olmaya yüz tutan kilim dokumacılığını canlandırmak amacıyla Kavak Halk Eğitim Merkezince "Yöresel kilim dokuma" kursu açıldı.

Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ceren Sabah Tüfenk, 20 kadının katıldığı kurs sayesinde unutulmaya yüz tutmuş kilim dokumacılığını yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

İŞKUR desteği ile bir ay önce açılan ve 5 ay sürecek kursun, kursiyerlerin ekonomik kazanç sağlamasına da olanak sağlayacağını belirten Tüfenk, şöyle devam etti:

"Yöre kadınının duygularını, geleneklerini ve göreneklerini yansıtan kilimlerimiz, hem kadınların meslek sahibi olması hem de ekonomik olarak gelirlerinin artması anlamında önem taşıyor. Kurs bitiminde kursiyerlere sertifikalarını vereceğiz. Kadınlarımız daha sonra evlerinde kurdukları dokuma tezgahlarında da üretim yaparak hem tarihi dokumaları canlandıracak hem de ekonomik kazanç elde edecekler." diye konuştu.

Tüfenk, tarihi dizilerde kullanılan dokumaların, kadınlara eski dokumaları yeniden hatırlattığını ve kursa ilgiyi artırdığını sözlerine ekledi.

"Bereket ve birlik, beraberlik motifleri çalıştık"

Kurs eğitmeni Emsal Yaman da geçmişten günümüze kadar kilimlerde kullanılan motiflerin çeşitli anlamlar içerdiğine işaret etti.

Çengel motifinin bereketi ve başarıyı, tarak motifinin güç ve birlik, beraberliği simgelediğini belirten Yaman, "Bu kursumuzda genelde bereket ve birlik, beraberlik motifleri çalıştık." diye konuştu.

Yaman, kilim ve heybelerde kök boya kullandıklarını, kök boyalı kilimlerin ömrünün uzun olduğunu aktardı.

Emsal Yaman, Anadolu kültürü kilim dokuma sanatını kadınların eliyle geleceğe taşıdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Ceren Sabah TüfenkKavakKavak Halk Eğitim MerkeziKilim DokumacılığıTarihi DizilerTürkiyeYöresel Kilim Dokuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van, nevruzda 100 bin İranlı turist bekliyor
Van, nevruzda 100 bin İranlı turist bekliyor
Çocuk korosu "Hikayelerle Türküler" konseri verdi
Çocuk korosu "Hikayelerle Türküler" konseri verdi
Antalya'nın kayıp 9 fetih kitabesinden ikisi bulundu
Antalya'nın kayıp 9 fetih kitabesinden ikisi bulundu
Picasso'nun 'Altın Meşe' tablosuna rekor fiyat
Picasso'nun 'Altın Meşe' tablosuna rekor fiyat
'Ailecek Şaşkınız'ın galası yapıldı
'Ailecek Şaşkınız'ın galası yapıldı
Oyuncu Cüneyt Arkın: Keşke daha az film çekseydim
Oyuncu Cüneyt Arkın: Keşke daha az film çekseydim
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Civelek'e eşlik edecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Civelek'e eşlik edecek
Aşık Veysel'in bağlamasına yoğun ilgi
Aşık Veysel'in bağlamasına yoğun ilgi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim