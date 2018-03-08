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Bu hafta 11 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek.

Bu hafta 11 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek.

08 Mart 2018 Perşembe 12:40
Bu hafta 11 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği "Direniş Karatay-Son Selçuklu Kahramanı" adlı film, yarın izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu Selman Kayabaşı ve Uğur Uzunok'a ait olan yapımın oyuncu kadrosunda, Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Alperen Duymaz, Burcu Özberk, Ece Yaşar, Kutay Köktürk, Nefise Karatay, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nik Xhelilaj, Cahit Kayaoğlu ve Ali Buhara Mete yer alıyor.

Konya'da geçen film, Moğollara karşı Emir Celaleddin Karatay etrafında toplanan direnişi konu ediniyor.

"Yalnız Hayaller Kaldı"

Mahmut Cevher, Perihan Savaş ve Ecem Baltacı'nın başrollerini paylaştığı "Yalnız Hayaller Kaldı", emekli bir matematik öğretmeninin, çocuklarına bakabilmek için verdiği hayat mücadelesini sinemaya taşıyor.

Mahmut Cevher'in yapımcılığını üstlendiği ve Mehmet Ali Arslan'ın yönettiği filmde, Açelya Elmas, Alican Ayas, Selin Soytürk, Gözde Uçan, Bilal Yıkılmaz, Mine Kıvanç, Melisa Alagöz ve Yavuz Pekdemir gibi isimler de rol aldı.

"Mahalle"

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu ve başrolünde oynadığı "Mahalle", aynı mahallede yaşayan üç arkadaşın, civara yeni taşınan gizemli bir yabancı ile değişen hayatları etrafında dönüyor.

"Vicdan Ağacı"

Olgun Özdemir'in yönettiği "Vicdan Ağacı", Kuşadası'nda yaşayan bir adam ve bakıma muhtaç ağabeyinin hikayesini anlatıyor.

Senaryosu da Olgun Özdemir'e ait olan filmde, Turgay Tanülkü, Şerafettin Kaya, Belgin Oturgan, Tayfun Sav ve Gizem Kınay gibi isimler rol aldı.

"Locman"

Şükrü Alaçam'ın yazıp yönettiği ve Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Nisa Sofia Aksongur ile İlker Kaboğlu'nun oynadığı "Locman", aile babasının tayiniyle yeni bir yerde, yeni bir hayata başlayan ailenin uyum sürecini anlatıyor.

"Gringo"

Nash Edgerton'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolünde David Oyelowo'nun yer aldığı "Gringo", Amerikan rüyasının ortasında yaşayan iş adamı Harold Soyinka'nın sınırın dört bir yanından Meksika'ya geçerek, birden içine daldığı tehlikeli macerayı kara mizah türüyle ele alıyor.

ABD yapımı aksiyon, dram ve komedi karışımı filmde David Oyelowo'ya Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Thandie Newton, Melonie Diaz ve Diego Catano gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Mekanlar ve Yüzler"

Cannes Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleştirilen belgesel film "Mekanlar ve Yüzler", duayen sinemacı Agnes Varda ile fotoğraf sanatçısı JR'ın, Fransa kırsalında çıktıkları geziyi odağına alıyor.

"Ziyaretçiler: Gece Avı"

Johannes Roberts'ın yönetmenliğini üstlendiği haftanın korku filmi "Ziyaretçiler: Gece Avı"nda Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson, Lewis Pullman ve Emma Bellomy rol aldı.

2008 yapımı The Strangers'ın devam filmi olan "Ziyaretçiler: Gece Avı", kaldıkları yerde üç maskeli kişi tarafından izlenen bir ailenin hikayesini anlatıyor.

"Phantom Thread"

Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville ve Camilla Rutherford'un oynadığı "Phantom Thread" adlı filmin yönetmen koltuğunda ABD'li Paul Thomas Anderson oturuyor.

"Kan Dökülecek" filminde de beraber çalıştığı yönetmen Paul Thomas Anderson'la bir kez daha bir araya gelen başarılı oyuncu Daniel Day-Lewis, son filminde 1950'lerin çekici Londra'sındaki ünlü bir terziye hayat veriyor.

"Pervane"

En İyi Animasyon kategorisinde Oscar'a aday olan Nora Twomey'in filmi "Pervane"; baskı ve savaş dönemi Afganistan'ında, haksız bir şekilde tutuklanan babasını aramaya koyulan 11 yaşındaki genç kız çocuğu Parvana'nın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

"Küçük Kahramanlar"

Peter Lepeniotis'in yönettiği haftanın bir diğer animasyon filmi "Küçük Kahramanlar", yeni taşındıkları evde bahçe cücelerinin yaşadığını keşfeden Chloe ile meraklı komşusu Liam'ın macerasını anlatıyor.

Muhabir: Melik Fırat Yücel

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