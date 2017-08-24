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Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:19
Bu hafta 6 film vizyona girecek

İSTANBUL(AA) - Ender Mıhlar'ın yönetmenliğini yaptığı, Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat, Zerrin Sümer, Ümit Yesin ve Metin Yıldız'ın başrollerinde oynadığı komedi filmi "Şansımı Seveyim" izleyici ile buluşacak.

Senaryosunu Ferhat Ergün'ün kaleme aldığı film, bulunduğu çevreye şanssızlık getirmesiyle nam salan bir adamın, büyüdüğü mahalleye geri dönmesiyle yaşananları anlatıyor.

"Şanslı Logan"

Steven Soderbergh'in yönettiği "Şanslı Logan", Kuzey Carolina'da "NASCAR" yarışları esnasında gerçekleştirecekleri bir soygunla yüklü bir paranın üzerine konmayı hedefleyen iki kardeşin hikayesini konu ediniyor.

Yönetmen Steven Soderbergh'in görüntü yönetmenliğini de yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Riley Keough, Channing Tatum, Daniel Craig, Sebastian Stan, Katherine Waterston, Katie Holmes, Seth MacFarlane ve Hilary Swank gibi isimler yer alıyor.

"Sadakat Yolunda"

Kate Mara'nın başrolünde yer aldığı "Sadakat Yolunda", hayatında yeni bir sayfa açmak adına askere kaydolan Megan adındaki genç bir kız ile bomba tespit ekibinde yer alan köpek Rex'in hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Başroldeki genç oyuncu Kate Mara'ya; Tom Felton, Bradley Whitford, Geraldine James ve Edie Falco gibi isimlerin eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Gabriela Cowperthwaite oturuyor.

"Terminator 2: Mahşer Günü"

İlk olarak 1 Temmuz 1991'de gösterime giren "Terminatör 2: Mahşer Günü" filmi, bu kez 3 boyutlu olarak restore edilen versiyonuyla tekrar gösterime giriyor.

James Cameron'ın Terminator serisinin başyapıtı olarak gösterilen bol aksiyonlu filmin başrollerinde hatırlanacağı üzere Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong ve Robert Patrick yer almıştı.

"Çılgın Hırsız 3"

Yönetmen Pierre Coffin'in dünya genelinde çok sevilen animasyon serisi "Çılgın Hırsız" yeni filmiyle yeniden izleyiciyle buluşuyor. Suç dünyasının tanınan ismi "Gru" ve minyonları, yeni maceralarında kötü olmanın ne kadar iyi bir his olduğunu anlatacak.

"Senin Adın"

Makoto Shinkai'nin yönettiği haftanın bir diğer animasyon filmi "Senin Adın", birbirini tanımayan ve farklı şehirlerde yaşayan iki gencin, birbirleriyle garip bir şekilde bağlantı kurmaları sonucu gelişen olayları konu alıyor.

Muhabir: Melik Fırat Yücel

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