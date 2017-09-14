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Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

14 Eylül 2017 Perşembe 10:44
Bu hafta 8 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - İlker Sarı'nın yönettiği, Cemal Hünal, Ekin Türkmen, Ruhi Sarı, Ebru Sarıtaş, Selahattin Taşdöğen, Haldun Boysan ve Nilüfer Aydan'ın oynadığı "Benzersiz" izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu da İlker Sarı'ya ait olan aksiyon ve komedi karışımı film, talihsiz bir kaza sonucu geçirdiği operasyondan sonra gözünü farklı biri olarak açan bir eczacının arayışını anlatıyor.

"Ver Kaç"

Orçun Benli'nin yönetmenliğini yaptığı "Ver Kaç", tutkunu oldukları Kadırgaspor için türlü olaylar içerisinde kalan Sedat ile Fikret adındaki aynı mahalleden iki arkadaşın hikayesi etrafında dönüyor.

Romantik komedi türündeki filmin başrollerinde Kenan Ece, Bülent Çolak, Aslıhan Güner, Fırat Tanış, Ruhi Sarı, Özgün Çoban, Yılmaz Gruda, Perihan Ünlücan ve Cenk Ertan gibi isimler rol aldı.

"Örümcek"

Sedat Ergen'in yazıp yönettiği; başrolünde Bihter Delüv, Burak Arslan, Nihat Demirel ve Cumhur Sarı ile birlikte oynadığı "Örümcek", iki eski sevgilinin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

"Korkacak Bi'Şey Yok"

Burak Donay'ın yönetmenliğini üstlendiği; Burak Aydın, Ahu Seda, İbrahim Vurmaz ve Neslihan Şen'in oynadığı "Korkacak Bi'Şey Yok", yolları İstanbul'dan Edirne Uzunköprü'ye düşen bir grup arkadaşın komik maceralarını konu ediniyor.

"Suikastçı"

Michael Cuesta'nın yönettiği; Dylan O'Brien ve Michael Keaton'ın başrolünde yer aldığı "Suikastçı", CIA'in terörle mücadele bölümüne giren bir ajanın öyküsünü anlatıyor.

Vince Flynn'in en çok satanlar kitap serisine dayanan filmde; başrol oyuncuları Dylan O'Brien ile Michael Keaton'ın yanı sıra Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Scott Adkins ve David Suchet gibi isimler de rol aldı.

"Aşk Notları"

Radu Mihaileanu'nun yazıp yönettiği "Aşk Notları" adlı filmde; Derek Jacobi, Mark Rendall, Gemma Arterton, Sophie Nelisse ve Elliott Gould oynuyor.

Nicole Krauss'un 2005'de yazdığı "The History of Love" adlı kitabından uyarlanan ABD yapımı filmin konusu şöyle:

"2. Dünya Savaşı'nda Polonya'nın Almanlar tarafından işgali üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmış Leo Gursky, çocukluk yıllarında aşık olduğu, ancak ailesi tarafından yine ABD'ye gönderilmiş Alma'yı hiç unutmamış, başka hiçbir kadını sevmeyeceğine dair kendine söz vermiştir. Ömrünün son yıllarını geçiren Leo ile, annesinin yeniden evlenebilmesi için girişimlerde bulunan genç Alma Singer'ın yolları kesişir. Bu esnada çok eskiden yazılmış, ancak yeni ortaya çıkan gizemli bir kitap, hepsinin hayatını derinden etkileyecektir."

"O"

Stephen King'in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan "O", küçük bir kasabada çocukların kaybolmasıyla gün yüzüne çıkmaya başlayan bir gizemin peşinden giden bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor.

Bill Skarsgard, Finn Wolfhard, Nicholas Hamilton, Sophia Lillis, Javier Botet, Jaeden Lieberher ve Megan Charpentier'in rol aldığı filmin yönetmenliğini Andy Muschietti üstlendi.

Senaryosunu Gary Dauberman, Chase Palmer ve Cary Joji Fukunaga'nın birlikte kaleme aldığı korku ve gerilim türündeki filmin müzikleri Benjamin Wallfisch imzası taşıyor.

"Kocaayak ve Oğlu"

Ben Stassen ve Jeremy Degruson'un yönettiği haftanın animasyon filmi "Kocaayak ve Oğlu", efsanelere konu olan Kocaayak ile onu arayan oğlunun macerasını konu ediniyor.

Muhabir: Melik Fırat Yücel

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Aşk NotlarıBenzersizFilmKocaayak Ve OğluKorkacak Bi'Şey YokKültürOörümcekSinemaSuikastçıVer Kaç
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