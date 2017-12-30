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'Can Erik' oyununun galası yapıldı

Tiyatroname Esatgil Oyuncuları tarafından sahnelenen "Can Erik" adlı oyunun galası yapıldı.

'Can Erik' oyununun galası yapıldı

Tiyatroname Esatgil Oyuncuları tarafından sahnelenen "Can Erik" adlı oyunun galası yapıldı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 23:46
'Can Erik' oyununun galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Nami Esatgil'in yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki oyunun gösterimi Akatlar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Aynı zamanda oyunda "Mülayim" karakteriyle yer alan Esatgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok keyifli bir oyun hazırladıklarını söyledi.

Oyunun bir durum komedisi olduğunu aktaran Esatgil, "35 yıldır tiyatronun içindeyim ve 14 yaşında bir kızım var. Bu tiyatroyu da 4 sene önce kurduk. Tiyatro oyuncusu olmama rağmen kendi kızımı tiyatroya götüremiyordum. Çünkü çocuk oyunları için yaşı büyüdü, devlet ve şehir tiyatroları büyük prodüksiyonlar, özel tiyatrolarda da siyasi mesaj, dini mesaj ya da argo gibi şeyler oluyor. Biz içinde bunların olmayacağı, insanları çok güldüren bir oyun yapmak istedik ve ortaya 'Can Erik' çıktı." ifadelerini kullandı.

Esatgil, daha önce 11 kez sahneledikleri oyunda, seyirciyle iletişim kurarak interaktif bir gösteri sunduklarını sözlerine ekledi.

Oyunda "Can Erik" karakterini canlandıran oyuncu ve yazar Murat Tavlı da iddialı bir oyunla seyirci karşısına çıktıklarını dile getirdi.

Tavlı, her ailenin içinde yaşanabilecek çatışmaların oyuna yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir aile komedisi düşüncesiyle yola çıktık. Can Erik, yüzsüz ve ortalığı karıştıran bir karakter. Benim için çok keyifli bir çalışma oldu. Kendi içinde çelişkileri olan, sinir bozucu ve komik bir karakter. Bu ekibe bu sene katıldım ama bu ekipte yer almak benim için büyük bir onur kaynağı."

Yaklaşık iki saat süren iki perdelik oyunda ayrıca İpek Tanrıyar ve Efsane Geçen de rol alıyor.

Niyazi Gezer'in yazdığı "Can Erik"in konusu ise özetle şöyle:

"Can Erik, arabası bozulunca ışıkları yanan bir eve yardım istemek için gelir. Yaz gecesinin bunaltıcı sıcağında dakikalarca yürümüş olan genç adam, masadaki buz gibi suyu içer. Suyun içerisinde uyku ilacı olduğunu ise ertesi sabah anlar. Bu arada iş seyahatinden dönen evin sahibi Kayserili sucuk üreticisi Mülayim Sert, agresif eşi Oya sert ve şöhret olma meraklısı Sabriye'de yanlış anlaşılmaların içinde yer alır."

Muhabir: Musa Alcan

Anahtar Kelimeler:
Can ErikEfsane Geçenİpek TanrıyarMurat TavlıNami EsatgilSanatTiyatroTiyatroname Esatgil Oyuncuları
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