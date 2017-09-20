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Çinli televizyon yıldızı Bodrum'da

Türkiye'nin tanıtımına yönelik projeler kapsamında Türkiye'ye gelen Çin'in tanınmış yapımcı ve oyuncularından Will Liu, ailesi ve ekibiyle birlikte gezdiği Muğla'nın Bodrum ilçesine hayran kaldı.

Çinli televizyon yıldızı Bodrum'da

Türkiye'nin tanıtımına yönelik projeler kapsamında Türkiye'ye gelen Çin'in tanınmış yapımcı ve oyuncularından Will Liu, ailesi ve ekibiyle birlikte gezdiği Muğla'nın Bodrum ilçesine hayran kaldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:17
Çinli televizyon yıldızı Bodrum'da

MUĞLA - ALİ BALLI

Türkiye'nin 3 milyon Çinli turisti ağırlama hedefini ve Türkiye'nin Çin'de tanıtımı konularını görüşmek için Türkiye'de bulunan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen, ardından da Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Çin'in tanınmış yapımcı ve oyuncularından Will Liu, ailesi ve yapım ekibiyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklayan Liu ve ailesi, tarihi alanları gezerek, dünyaca ünlü Bodrum guletlerini yakından görme olanağı buldu.

Haftada 75 milyon izleyicisiyle Çin'de reyting rekorları kıran TV programı "Baba Nereye?"nin de başrol oyuncusu olan Liu, AA muhabirine Türkiye ve Bodrum ilçesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye ve özellikle de Bodrum'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Liu, "Türkiyeyi sadece fotoğraflardan görüyorduk. İlk defa gelmiş olduk ve burayı tanımış olduk. Şu ana kadar en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi yatlar. Çok güzel lüks yatlar ve marinalar var. Türk yemeklerini de çok beğendim." diye konuştu.

"Buraya projeler için geldik"

Türkiye'yi ziyaret etmesinin Çinliler tarafından da çok olumlu karşılanacağını düşündüğünü anlatan Liu, şöyle devam etti:

"Ben buraya gelirken tek başıma veya ailemle gelmedim. Ekibimle birlikte geldim. Bu ekibin içerisinde yapımcı ve yönetmen de var. Bu kişiler burada gözlemlerde bulundular ve bu gözlemler yakın zaman içerisinde Türkiye'ye projeler olarak dönecek. Biz bunları yaptığımız zaman etkisinin nasıl olacağını göreceksiniz."

Liu, Bodrum ilçesinde yaptığı gezide sokaklarda az sayıda Çinli gördüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Şu ana kadar Türkiye'de ve özellikle Bodrum'da çok az Çinli gördüm. Türkiye tarafıyla iyi projeler yapacağız. Göreceksiniz bunlar olduktan sonra benim haricimde buraya çok daha fazla Çinli gelecek. Onlar buradan villa da alırlar, yaşarlar da. Bunun bu şekilde olacağını zaman içerisinde göreceksiniz. Bizim atmış olduğumuz adım iki ülke ilişkilerini de doğrudan etkileyecektir."

Liu, Çinlilere yönelik Türkiye'yi tanıtıcı projeler yapacaklarını kaydetti.

"Çok özel bir ülkedeyiz"

Will Liu'nun eşi Wang Pei Yun da eşiyle birlikte çok özel bir ülkede olduklarını söyledi.

Türkiye'nin kültürel anlamda çok zengin bir ülke olduğunu belirten Yun, "Buraya ailecek geldik. Çocuklarımızla özellikle kültürün bu kadar yoğun olduğu ülkede bulunuyor olmaktan gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Yun, Türkiye'de kısa süredir bulunmalarına rağmen çok sevdiklerini ve ileride belkide Türkiye'de yaşamayı düşünebileceklerini sözlerine ekledi.

Liu, Bodrum Kalesi'nde yaptığı çekimlerle bölgenin tarihi dokusunu ülkesinde yansıtacak ve Çinlilere bölgenin tanıtımını yapacak.

Anahtar Kelimeler:
BodrumBodrum KalesiÇinliKültür-sanatMuğlaWang Pei YunWill LiuYapımcı
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