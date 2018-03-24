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Down sendromlu çocuklar Kuğulu Park'ta eğlendi

Down sendromlu çocuklar, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte boyama kitapları ile eğlendi, palyaçolar ile halay çekip, aileleriyle de gönüllerince vakit geçirdi.

Down sendromlu çocuklar Kuğulu Park'ta eğlendi

Down sendromlu çocuklar, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte boyama kitapları ile eğlendi, palyaçolar ile halay çekip, aileleriyle de gönüllerince vakit geçirdi.

24 Mart 2018 Cumartesi 23:23
Down sendromlu çocuklar Kuğulu Park'ta eğlendi

ANKARA (AA) - Kuğulu Park'ta farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe down sendromlu çocuklar, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren Çocuk Gelişimi Uzmanı Nilgün Pekçağlayan, down sendromlu çocuğu olan aileleri bir araya getirerek, çocukların ve ailelerin kaynaşmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Down sendromlu çocukları hayatın dışında tutarak onlara çok büyük zarar verildiğini ifade eden Pekçağlayan, "Down sendromlu çocuklara destek verilince bizlerden bir farkının olmadığını toplumun bilmesini ve çocukları desteklemelerini istiyoruz. Bu yüzden çocukların aileleriyle çizgi roman kahramanlarını boyayıp, halay çekip, müzik eşliğinde eğlenerek, hayata bu özel günde katılmalarını istiyoruz. Bu güzel zamanları ölümsüzleştirmek isteyen ailelerimize çocuklarıyla beraber hatıra fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştiriyoruz." dedi.

"Kardeşimin okul harçlığını verebiliyorum"

Down sendromlu Seray Aydoğar, eğitim aldığı rehabilitasyon merkezinde artık iş sahibi olduğunu belirterek, "Kurumda büro personeli olarak maaş bordrolarını ve personel özlük işlemlerini yapıyorum. Kazandığım parayla okuyan kardeşime artık harçlık verebiliyorum. Herkese bu gibi etkinlikler ile sesimizi duyurmak istiyoruz. Bize destek verildiğinde kimseden bir farkımız olmadığını anlaşılacaktır." diye konuştu.

Muhabir: Ömer Olcay

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